Un programme à plusieurs têtes pour Leipert Motorsport, le GT3 d’actualité

Leipert Motorsport étend son programme cette saison avec plusieurs championnats au menu. En plus du Lamborghini Super Trofeo Europe et de l’ADAC GT4 Germany, l’écurie allemande fait son retour en GT3 en faisant rouler une Lamborghini Huracan GT3.

L’écurie basée à Wegberg compte disputer plusieurs manches Creventic en faisant rouler des jeunes pilotes. Brendon Leitch (Nouvelle-Zélande), Tyler Cooke (Etats-Unis), Sebastian Balthasar (Allemagne) et Fidel Leib (Allemagne) sont déjà confirmés. Une présence sur quelques manches GT World Challenge Europe ou Intercontinental GT Challenge ne sont pas à exclure.

Cinq Lamborghini Huracan Super Trofeo seront en piste dès la fin de semaine à Monza. Deux autos seront engagées en Pro, une confiée à Sebastian Balthazar et Noah Watt, l’autre à Dan Wells et Oscar Lee. Les trois autres Lamborghini rouleront en Am.

Ray Calvin (Canada), Gabriel Rindone (Emirats Arabes Unis), Matthias Hoffsümmer (Allemagne) et Gerhard Watzinger (Etats-Unis) porteront les couleurs de l’équipe de Ingo et Marcel Leipert.

Une 6e Lamborghini Huracan Super Trofeo pourrait être alignée sur quelques manches Creventic.

Robin Falkenbach (Allemagne) et Marc de Fulgencio se partageront le volant de la Mercedes-AMG GT4 en ADAC GT4 Germany.