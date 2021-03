Un point sur les engagés 2021

Dans une semaine, les concurrents du Championnat de France FFSA GT sur le circuit de Nogaro dans le cadre des Coupes de Pâques. On ne connaît pas encore la liste des engagés du meeting gersois, mais on peut déjà dresser une liste des équipages déjà confirmés. Pour sa cinquième saison, le Championnat de France FFSA GT devrait une nouvelle fois faire le plein avec plus de 30 GT4.

On peut déjà tabler sur 11 Mercedes-AMG GT4, 6 Aston Martin Vantage GT4, six Audi R8 LMS GT4, 6 Alpine A110 GT4, 2 Toyota GR Supra GT4. JSB Compétition doit encore annoncer un châssis. L’Espace Bienvenue, qui a brillé l’année passée avec sa BMW M4 GT4, titrée l’année passée en Silver (Equipes + Pilotes) se concentrera cette saison sur le nouveau championnat TC France. David Pajot avait annoncé sa présence fin 2020 sur une Mercedes-AMG GT4/Vic’Team et ABM Grand Prix compte aligner une McLaren 570S GT4.

Liste non exhaustive des engagés 2021 :

Bodemer Auto (Alpine A110 GT4) : Ferté – Demoustier (Pro-Am)

Bodermer Auto (Alpine A110 GT4) : Rédélé – Coubard (Am)

JSB Compétition (Aston Martin Vantage GT4) : Briché – Navarro (Pro-Am)

JSB Compétition (TBA) : Casalonga – Cauvas

Mirage Racing (Alpine A110 GT4) : Beltoise – Ricci (Pro-Am)

Mirage Racing (Alpine A110 GT4) : Castelli – Wallgren (Pro-Am)

Mirage Racing (Aston Martin Vantage GT4) : Lemaitre – Del Sarte (Pro-Am)

NM Racing (Mercedes-AMG GT4) : Campbell – Ibanez (Pro-Am)

NM Racing (Mercedes-AMG GT4) : Lopez – de Martin (Am)

CMR (Toyota GR Supra GT4) : Potty – Bastard (Silver)

CMR (Toyopta GR Supra GT4) : Cazalbon – Cabirou (Pro-Am)

Full Motorsport (Audi R8 LMS GT4) : Hamon – Huteau (Am)

Full Motorsport (Audi R8 LMS GT4) : Martins – Bottemanne (Silver)

Full Motorsport (Audi R8 LMS GT4) : Blanchemain – Moullin-Traffort (Pro-Am)

Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT4) : Beltoise – Estèves (Pro-Am)

Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT4) : Tambay – Salleiles (Pro-Am)

Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT4) : Guilvert – Michal (Pro-Am)

CMR (Alpine A110 GT4) : Prost – Servol (Pro-Am)

CMR (Alpine A110 GT4) : Lémeret – Herrero (Silver)

CD Sport (Mercedes-AMG GT4) : Robineau – Parenthoen (Am)

CD Sport (Mercedes-AMG GT4) : Baud – Joulié (Silver)

CD Sport (Mercedes-AMG GT4) : Foubert – Cauhaupé (Pro-Am)

CD Sport (Mercedes-AMG GT4) : Aboujaoude – Sarkissian (Am)

AGS Events (Aston Martin Vantage GT4) : Hasse-Clot – Leroux (Silver)

AGS Events (Aston Martin Vantage GT4) : Dumaine – Carrière (Am)

AGS Events (Aston Martin Vantage GT4) : Gomar – Parisy (Pro-Am)

AGS Events (Aston Martin Vantage GT4) : Nauroy – Desbrosse (Am)

AKKA-ASP (Mercedes-AMG GT4) : Beaubelique – Pla (Pro-Am)

AKKA-ASP (Mercedes-AMG GT4) : Drouet – Barthez (Pro-Am)

AKKA-ASP (Mercedes-AMG GT4) : Gachet – Debard (Pro-Am)

AKKA-ASP (Mercedes-AMG GT4) : Buret – Evrard (Silver)

Vic’Team (Mercedes-AMG GT4) : Jouffret – Trémoulet (Pro-Am)