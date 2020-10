Un point sur la compétition-client Aston Martin avec Ben Bourdaire

Après un printemps pour le moins agité pour cause de confinement, le département compétition-client d’Aston Martin Racing a repris ses activités. Entre GT3 et GT4, les Vantage sont en piste. Deux Vantage GT4 roulent ce week-end en GT4 European Series à Zandvoort avec AGS Events et une GT8R alignée par Garage 59 dispute les 24 Heures du Nürburgring.

Depuis le début de saison, les Aston Martin Vantage sont au rendez-vous, aussi bien en GT3 qu’en GT4. Pourtant, des équipes ont mis en pause les programmes sportifs : Beechdean AMR, R-Motorsport, Street Art.

Du côté de Ben Bourdaire, qui gère la compétition-client chez AMR, la satisfaction est de mise : “Les Vantage ont maintenant une saison derrière elles. Les équipes la comprennent de mieux en mieux et la BOP se rapproche de la vérité. C’est toujours un peu plus compliqué la première année.”

En passant de Porsche à Aston Martin, on pensait qu’il faudrait du temps à AGS Events pour jouer le haut de tableau d’une catégorie GT4 compétitive, mais les résultats sont vite venus, ce qui réjouit Ben Bourdaire : “On savait que AGS Events ferait les choses du mieux possible. Avec Théo (Nouet) et Valentin (Haase-Clot), on sait que le coup de volant est là. Nicolas (Gomar) et Gilles (Vannelet) forment une bonne paire en Am. Pour ce qui est du FFSA GT, on connaît le niveau de Mike (Parisy). Le tout réuni fait que ça fonctionne.”

La situation actuelle fait que les déplacements restent compliqués. “Le souci est que nous n’avons pas encore de visibilité sur le futur”, souligne le responsable de la compétition-client. “Il faut saluer le travail de SRO pour que les meetings puissent se dérouler. Aston Martin a quelques voitures en British GT et FFSA GT. C’est assez tard dans l’année et tôt dans la saison.”

Le marché américain est lui aussi en plein développement : “Je ne serai pas étonné de voir une GT3 en GT World Challenge America. Voir plus de GT3 aux Etats-Unis est une volonté. Pour la partie européenne, c’est plus compliqué à prédire même s’il y a de nouveaux clients potentiels.”

TF Sport a déjà confirmé une Aston Martin Vantage GT3 pour l’Asian Le Mans Series et voir d’autres Vantage n’est pas à exclure. D’station Racing pouvait participer aux 24 Heures du Mans avec une Vantage GTE, mais la logistique était compliquée à mettre en place depuis le Japon.

Aston Martin Racing continue tout de même la construction d’autos : “L’activité a tourné au ralenti et le confinement a été néfaste. On devrait arriver à une année correcte malgré tout car les prospects sont convaincus du potentiel de l’auto.”

Une Aston Martin Vantage GT3 a fait ses débuts il y a peu de temps en Nouvelle Zélande. Le pays compte aussi trois GT8R. Cette GT8R dispose de 100 chevaux de plus que la version GT4 pour 40 kg de moins. Une présence en Nürburgring Endurance Series, Creventic, Super Taikyu, 12 Heures d’Abu Dhabi et GT Cup est envisageable. Il est possible de transformer l’auto de GT4 à GT8R en une demi-journée.

En attendant une reprise normale des activités, les ingénieurs Aston Martin travaillent à distance depuis l’Angleterre.