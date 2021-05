Un point avec Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) après trois courses…

En faisant à nouveau confiance à BWT Lechner Racing, Jean-Baptiste Simmenauer joue la carte de la fidélité. Le champion 2021 de la Porsche Sprint Challenge Middle East passe comme ses petits camarades de jeu à la Porsche 911 GT3 Cup version 992 cette année. Le meeting de Magny-Cours a permis de prendre ses marques et la course 1 du Paul Ricard a permis au jeune pilote de 20 ans de monter sur le podium. De quoi faire un premier point.

Comment se passent les débuts avec la nouvelle auto ?

“La première course de Magny-Cours a été compliquée. Malheureusement, nous n’avons pas pu faire beaucoup d’essais avant le début de saison. On manque tous encore un peu de compréhension dans l’auto même si on la sent de mieux en mieux.”

Avec un peu de recul, le pilotage est différent du modèle précédent ?

“Il y a une nette différence que j’ai peut-être sous-estimée au début. L’approche en pneus neufs pour entrer dans les virages est différente. Je connaissais bien l’ancienne version, donc je pouvais en faire ce que j’en voulais. Il faut encore un peu de temps pour mieux la connaître. Des équipes ont plusieurs autos en Pro, ce qui représente un avantage pour se comparer.”

Comment jugez-vous le niveau du championnat 2021 ?

“Il est similaire à celui de l’année passée. Les principaux acteurs sont encore là. Je pense que plus la saison va avancer, plus il y a aura des différences entre les pilotes. Celui qui parviendra à mieux exploiter l’auto aura clairement un avantage.”