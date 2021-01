Qui dans le paddock d’un circuit n’a pas été bercé par Michel Vaillant ? C’est aussi valable pour les passionnés qui sont dans les tribunes. Le héros de Jean Graton a fait rêver toute une génération et même plusieurs. Michel Vaillant est aussi à l’aise face à Juan Manuel Fangio qu’à Sacha Fenestraz. Il y a forcément un album qui vous a marqué. Chacun peut y aller de son titre.

Tout le monde a une histoire avec Michel Vaillant. La mienne a débuté avec ‘Un pilote a disparu’. Je ne vais pas vous raconter ma vie car, outre le fait qu’elle n’intéresse personne, cela risquerait d’être assez long. Pour moi, le Père Noël a souvent été synonyme de Michel Vaillant. ‘Un Pilote a disparu’ a été plus une confirmation qu’une révélation. Ce 36e album de Jean Graton coïncide pour moi avec les 24 Heures du Mans 1980, l’année de la victoire de Jean Rondeau, année de mes premières 24 Heures. Quand vous êtes gamin, même à Noël, il faut aller au lit de bonne heure. A cette époque-là, le repas se faisait chez mes grands-parents avec à la clé l’ouverture des cadeaux dans la soirée. Cet album a été dévoré le soir même dans le lit.

L’histoire rocambolesque met en avant la disparition d’un pilote durant les 24 Heures du Mans. Steve Warson n’est pas présent, le Team Leader et la peste de Ruth viennent affronter la famille Vaillant avec une arrière pensée de revanche. Michel s’embrouille avec Ruth et le départ de la course se fait avec le traditionnel VRROOOAR !!!!! Il y a Vaillante, Leader, Alpine-Renault, Porsche et l’intrigue qui va avec : un enlèvement, Didier Pironi en pilote d’avion durant la course, Gabriele Spangenberg ramenée au circuit dans une Renault 5 Alpine. Ces 24 Heures du Mans ne resteront pas dans les annales de Michel Vaillant (abandon), contrairement à Jacky Ickx qui s’impose pour la 6e fois. Cette année-là, Pierre Dieudonné roule sur la Vaillante #3 avec les frères Martin. J’ai connu Pierre via Michel Vaillant et j’avoue que lors de ma première rencontre avec lui, j’avais l’impression de rencontrer le héros de mon enfance. Jean Graton a régulièrement mis en dessin le pilote belge.

Quarante-et-un an plus tard, au lendemain du décès de Jean Graton, je me suis dit qu’il fallait appeler deux personnes pour parler de l’auteur : Jérôme Policand, qui a porté les couleurs Vaillante au Mans en 1997 et Leader en 2002, et Pierre Dieudonné. On y reviendra sous peu.

Quelques années avant ‘Un Pilote a disparu’, j’étais logiquement encore plus jeune et j’avais eu en cadeau de Noël trois albums spéciaux : Michel Vaillant, Steve Warson et le 20e anniversaire. Dans ce dernier album, Pierre Dieudonné y détaille le Bang & Olufsen Team Michel Vaillant. En écoutant Pierre cet après-midi me parler de cette équipe, j’ai eu l’impression de faire un bond dans le temps. Il y a une quarantaine d’années, j’étais sous les draps en pleine lecture de l’album.

Pour la petite histoire, c’est dans l’album ’20e anniversaire’ que Michel et Steve roulent sur le circuit de Montlhéry 2000, le plus moderne des circuits mondiaux, et où les F1 ont des cockpits fermés. Un Halo avant l’heure !

Ma dernière histoire avec Michel Vaillant est plus que récente puisqu’elle remonte à octobre dernier. Je suis aux Total 24 Heures de Spa, masque sur le visage, chez GPX Racing. J’échange avec Fred Fatien, propriétaire de l’équipe, qui me remet une BD siglée Michel Vaillant qui retrace la victoire de l’équipe aux Total 24 Heures de Spa 2019. Une BD limitée à 500 exemplaires. En feuilletant la BD, quelle ne fut pas ma surprise de voir mon nom, mon visage, Endurance-Info et une tasse de café à la page 13. Si le 13 n’est pas au départ, en revanche je suis bien page 13 en conversation avec Fred. Cette même conversation de juillet 2019 avec Fred au petit matin lors du drapeau rouge où nous avions échangé un café à la main est mise en scène. Même si ce n’est pas un album public, vous n’imaginez pas ma fierté en voyant la page 13. J’ai tanné mes parents et grands-parents il y a 40 ans pour avoir des Michel Vaillant à Noël et là, la boucle est bouclée. Je vous dirai bien qu’après ça je peux prendre ma retraite mais on va attendre encore un peu.

J’en profite aussi au passage pour remercier Jean-Louis Dauger pour le cadeau des BD manquantes il y a quelques années. Espérons maintenant que Vaillante-Mirage soit au départ des 24H du Mans 2023.

Michel Vaillant a fait naître des vocations chez les uns et les autres. Jean Graton n’est plus de ce monde mais le VROOAW rugit toujours car il n’est pas électrique et c’est tant mieux…