Un partenariat ‘win to win’ entre Gulf Racing et Wolverhampton Wanderers FC

En signant un partenariat avec le club de Premier League Wolverhampton Wanderers FC pour les 24 Heures du Mans Virtuelles, Gulf Racing a créé la surprise. Sans cette course virtuelle qui va attirer les projecteurs en lieu et place des 24 Heures du Mans, cette collaboration entre un club de football et une équipe de course n’aurait certainement jamais vu le jour. De quoi établir une nouvelle passerelle en vue pourquoi pas d’une nouvelle collaboration, cette fois dans le monde du réel.

« Il est trop tôt pour parler d’un partenariat en dehors de cet événement virtuel », a déclaré le club Wolverhampton Wanderers FC à Endurance-Info. « Dans cette collaboration, nous utilisons notre expertise en esport pour assister une équipe de course. Cependant, si l’événement est réussi pour ‘GR Wolves Racing’, alors qui sait… Ce nom sonne vraiment bien. »

La Porsche 911 RSR/Gulf Racing aux couleurs du club de Premier League sera pilotée par Ben Barker et Andrew Watson, deux des pilotes Gulf Racing en WEC. Adam Macguire et Eros Masciulli viendront en renfort pour la partie ‘gamer’.

« Nous pensons que ce genre de partenariat est vraiment bon », se réjouit le club. « Nous remercions Gulf Racing de nous donner cette opportunité. Les Loups ont une approche courageuse pour bâtir notre marque en nous considérant comme une marque de divertissement mondiale et pas seulement comme un club de football traditionnel. Gulf Racing a vu une partie de notre travail en esport où nous avons des équipes performantes sur FIFA, Kart Racing, PUBG et Identity V. Ils nous ont approché et l’occasion de s’associer avec une équipe aussi connue sur l’une des étapes les plus prestigieuses de la course automobile était irrésistible. »