Un nouveau kit Evo pour l’Audi R8 LMS en 2022

Le succès de l’Audi R8 LMS GT3 est incontestable et incontesté. Jusqu’à l’arrivée d’Audi en GT3 en 2009, la catégorie était principalement réservée aux tuners et autos de coupes mono marques préparées. L’Audi R8 LMS GT3 a subi quelques évolutions pour passer au modèle ultra en 2012 avec de nouvelles portes en fibre de carbone, une aéro revue, un nouvel échappement et un meilleur refroidissement moteur. Entre 2009 et 2012, la R8 LMS a décroché pas moins de 115 victoires.

L’Audi R8 LMS GT3 en 2009

En 2016, Audi sort une seconde génération de la R8 avec un poids revu à la baisse de 30 kg et une résistance à l’air réduite de 20%. Un modèle Evo voit le jour en 2019 avec là encore quelques améliorations sur le plan de la facilité de conduite. Le département compétition-client d’Audi a fêté son 10e anniversaire en 2019. En dix ans, 563 modèles (GT3, GT4, TCR) sont sortis des chaînes de montage.

L’Audi R8 LMS ultra aux 24H du Nürburgring 2012

Là où BMW Motorsport va proposer une nouvelle GT3 en 2022 avec la M4 GT3, Audi Sport va poursuivre la carrière de l’actuelle R8 LMS suite à l’arrivée des nouvelles règles GT3. « La période d’homologation de notre R8 LMS actuelle s’étend de 1019 à 2021 », a déclaré Chris Reinke, responsable de la compétition-client, à Endurance-Info. « Pour la prochaine période d’homologation, de 2022 à 2024, nous développerons un kit Evo pour se conformer aux nouvelles règles. »

L’Audi R8 LMS Spec-2016

Après le TDi et l’e-tron quattro, Audi Sport veut continuer dans les nouvelles technologies. La marque aux quatre anneaux a présenté la RS e-tron GT, modèle qui préfigure le futur de la gamme RS. Est-ce que la prochaine étape sera une présence en GT avec une auto électrique. On sait que la FIA a lancé un appel d’offres pour un championnat GT électrique. « Le rôle d’Audi en sport automobile est toujours d’avoir une technologie pionnière », a expliqué Chris Reinke. « Nous avons donc clairement un œil sur les derniers développements en matière de championnat électrique dans le segment GT. Nous avons récemment annoncé notre programme pour demain et nous nous concentrons sur sa mise en œuvre pour le moment, mais nous continuerons à évaluer ce que nous pourrons faire après-demain. »