Un nouveau calendrier pour le SUPER GT

Le SUPER GT a communiqué son dernier calendrier 2020 qui doit comprendre huit meetings, tous sur l’année 2020. On note quelques changements par rapport à celui dévoilé début avril.

Des essais officiels auront lieu sur le Fuji Speedway à la fin de ce mois, les 27 et 28 juin.

Les concurrents débuteront la saison les 18 et 19 juillet à Fuji. Le Fuji Speedway accueillera également le deuxième rendez-vous les 8 et 9 août. Direction ensuite Suzuka les 22 et 23 août puis les 12 et 13 septembre.

La caravane SUPER GT retournera ensuite à Fuji (3/4 octobre), Suzuka (24/25 octobre) et Motegi (7/8 novembre).

Les quatre premiers meetings se dérouleront à huis clos.

Un huitième rendez-vous est prévu en toute fin d’année en Thailande sur le circuit de Buriram. Si le déplacement n’est pas possible en décembre, un nouveau meeting à Fuji serait alors organisé fin novembre.

Ce nouveau calendrier fait que le SUPER GT ne se rendra pas à Autopolis, Sugo et Okayama. Le retour à Sepang est reporté à 2021.