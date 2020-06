Un championnat allemand accepte le système Schaeffler ‘Drive-by-Wire’

Le nom de Schaeffler ne vous est certainement pas inconnu si vous suivez le sport automobile de près. Partenaire d’Audi Sport, Schaeffler était présent dans le programme LMP1 et reste actif en DTM. L’entreprise allemande spécialisée dans la conception, la production et la distribution de roulements, composants mécaniques de précision, est plus qu’un simple sponsor. Grâce à Schaeffler Paravan Technologie GmbH KG, le groupe est présent en GT et plus précisément dans le championnat GTC Race.

La série allemande est la première à accepter le système Drive-by-Wire Space Drive développé par Schaeffler Paravan. Cette technologie est un élément clé de la conduite autonome. Pour la première fois, un championnat accepte le système Drive-by-Wire en faisant partie intégrante du règlement technique sans avoir besoin d’éditer un bulletin spécial. La FIA a d’ailleurs approuvé cette initiative dont la seule contrainte est que l’installation du système doit être faite par une entreprise certifiée ISO-9001 avant d’être approuvée par le DMSB.

Le Drive-by-Wire, que l’on peut appeler direction par câble, est une direction électronique déjà utilisée par les personnes à mobilité réduite afin de leur permettre de conduire en toute sécurité un véhicule de manière entièrement électronique. Il n’y a pas de connexion mécanique entre la colonne de direction et l’unité de contrôle.

L’année passée, une Audi R8 LMS GT3/Phoenix Racing était équipée du système développé par Schaeffler Paravan avec direction assistée par câble Space Drive. En 2020, au moins quatre autos en seront équipées avec l’Audi R8 LMS GT3/Phoenix Racing de Markus Winkelhock et la Porsche 911 GT3-R/KÜS Team 75 Bernhard de David Jahn. Depuis 2019, le système Space Drive 2 a été considérablement optimisé avec un volant à retour d’effort bien plus abouti. Des capteurs supplémentaires ont été installés pour une meilleure capacité de diagnostic.

« Avec la colonne de direction conventionnelle, la conduite est beaucoup plus agressive, ce qui n’est pas bon », a déclaré Roland Arnold, patron de Schaeffler Paravan. « Le retour de force vous oblige à piloter proprement. Nous créons une valeur ajoutée pour le véhicule du futur. » Cela présente des aussi des avantages pour une meilleure utilisation des pneus.

Markus Winkelhock a testé le système 2020 en mars dernier à Barcelone : « Nous avons pu améliorer la direction dans tous les domaines. Si je compare le système actuel avec celui d’il y a 12 mois, c’est un monde différent. Les options sont complètement différentes, comme par exemple le fait de pouvoir définir différents paramètres de direction, adaptés individuellement à chaque pilote. La réactivité de la direction pourra être ajustée individuellement à l’avenir, de même que la configuration pour les pistes mouillées ou sèches. »