Trois saisons et trois GT4 pour Christopher Campbell…

Après la BMW M4 GT4 en 2019, l’Alpine A110 GT4 en 2020, Christopher Campbell change une nouvelle fois de monture cette année en Championnat de France FFSA GT. Le pilote franco-américain rejoint les rangs de NM Racing Team sur une Mercedes-AMG GT4 qu’il partage avec Lluc Ibanez. De quoi viser une nouvelle fois le haut de l’affiche sur la scène nationale même si à ce jour c’est un programme partiel qui attend Christopher Campbell.

Vous voir chez NM Racing Team est un peu une surprise…

“Lors du programme de détection de jeunes pilotes pour la Porsche Carrera Cup France, je faisais partie des coachs au même titre que Patrick Pilet. Lluc Ibanez faisait partie des candidats et le feeling est vite passé entre nous. Par la suite, nous avons gardé le contact en se disant que si l’on pouvait faire quelque chose ensemble, nous n’hésiterions pas. Peu de temps après, j’ai fait la connaissance de Nil Montserrat (patron de l’équipe, ndlr) lors d’une journée de roulage à Barcelone. Nous avons échangé et j’ai vite fait partie de leurs plans pour la saison à venir. Il était prévu que je rempile chez CMR mais je n’ai pas pu réunir le budget à temps.”

Vous parlez espagnol ?

“J’ai un quart de sang basque espagnol, un quart de sang français et une moitié de sang américain. A 18 ans, j’ai renoncé à la nationalité espagnole. Je comprends l’espagnol mais je ne le parle pas. C’est pour moi un peu comme un retour à mes racines sachant que ma famille habite à Biarritz. Malheureusement, je n’ai pas pu signer chez NM Racing Team pour toute la saison. Actuellement, je pars pour quatre meetings. Je suis ravi que Nil Montserrat me donne l’occasion de débuter la saison au sein de son équipe. Avant de signer, j’avais coaché le pilote Am à Lédenon sous la pluie. Le team m’a donné l’occasion de rouler sur l’auto, ce qui représente une belle marque de confiance.”

Trois saisons, trois équipes et trois GT4. Pas trop déroutant ?

“C’est le hasard qui a voulu cela car je suis quelqu’un qui aime les relations sur la durée. A chaque fois, c’était une vraie déception de quitter les équipes pour lesquelles je roulais. Cependant, je vis très bien cette troisième saison dans cette petite structure parfaitement bien organisée.”

La Mercedes-AMG GT4 vous convient bien ?

“Mercedes-AMG a toujours été une marque importante pour moi. Dans ma vie professionnelle, je suis instructeur sur des stages organisés par AMG. C’est vraiment sympa de faire équipe avec un jeune de 20 ans sur cette Mercedes. Cela me permet aussi d’aider l’équipe à bien s’intégrer dans un championnat français. La Mercedes a un vrai confort de conduite pour un pilote Am. La voiture est très bien faite, elle donne du plaisir avec en prime une sonorité extraordinaire. Rouler est pour moi du bonus, qui plus est dans un championnat aussi relevé. C’est aussi une belle vitrine pour mon métier de tous les jours. Aujourd’hui, je ne vis que grâce au coaching car tout ce qui est événementiel est à l’arrêt.”