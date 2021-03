Trois LMP2 pour United Autosports

United Autosports fera rouler trois Oreca 07 aux 24 Heures du Mans les 21 et 22 août. Deux des trois LMP2 seront engagées sous la bannière United Autosports UK, la troisième étant sous United Autosports USA.

Alors que la liste des engagés des 24 Heures du Mans 2021 sera dévoilée demain, on sait déjà que Paul Di Resta sera de la partie sur l’une des trois Oreca 07, à savoir la #23. Di Resta reste sur un succès en terre sarthoise en LMP2 avec Filipe Albuquerque et Phil Hanson. Ses deux coéquipiers pour l’édition 2021 seront annoncés ultérieurement.

On retrouvera Nico Jamin sur la #32 avec là aussi deux coéquipiers qui seront annoncés plus tard. Le Français roulera avec Manuel Maldonado et Job van Uitert en European Le Mans Series. Filipe Albuquerque, Phil Hanson et Fabio Scherer se partageront la #22 en WEC et donc au Mans.

