Retour sur le meeting Sprint Cup by Funyo de Magny-Cours

Communiqué de presse

Après un début de saison riche en émotions lors des Coupes de Pâques, les pilotes de la Sprint CUP by Funyo, se sont donnés RDV sur le circuit de Nevers Magny-Cours à l’occasion du Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

L’animation était au beau fixe dès les essais. En effet Jonathan Dessens (AMGV), Ewen Hachez (HMC Racing), Benoît Eveillard (Belt Racing), Christian Camboulive (HMC Racing) ou encore Edouard Héry (Belt Racing) nous offraient de sublimes bagarres aux avant-postes. Plusieurs nouveaux venus à Magny Cours, les pilotes de l’Endurance CUP by Funyo Julien Charitour, Guillaume Yaouanc ou encore Benoît Steck-Ridel (HMC Racing) ne se sont pas laissé impressionner par leur 1ère course en Sprint CUP 2021. Tout comme Sébastien Viale (HMC Racing) qui a fait son grand retour après une saison d’absence. À noter également la performance de Julien Devaux qui découvrait la course en Sprint. Le pilote ANS Motorsport s’est retrouvé rapidement en haut du classement. Une très belle entrée en matière pour ce pilote prometteur coaché par Nicolas Schatz.

Cette saison, une seconde séance d’essais qualificative est introduite permettant au pôle man d’obtenir un point supplémentaire. Tout comme à Nogaro, Jonathan Dessens persiste et signe une nouvelle fois les 2 pôles du meeting.

Si Benoît Eveillard s’est envolé lors de la Course 1. De belles bagarres avec Ewen Hachez nous ont tenu en haleine tout au long du weekend pour la plus haute marche du podium. Derrière la lutte fut également intense ! La 3ème place était très convoitée par Jonathan Dessens, Edouard Héry et Christian Camboulive qui ont réussi tour à tour à se hisser sur la dernière marche du podium général. Guillaume Yaouanc, Ethan Bernard (E-brid), Olivier Gauclère (HMC Racing), Sosthène Rousseau (AVP), Jean Claude Rolland (HMC Racing), Bruno Fretin (HMC Racing) et Sébastien Viale s’en sont rapprochés et sont venus bouleverser la hiérarchie du top 10. Des luttes passionnantes que nous avons pu suivre en direct sur Youtube !

Photo Paulo Maria / DPPI

La catégorie Gentleman n’a pas connu une seconde de répit.

En effet, si Edouard Hery et Christian Camboulive restent en tête de ce classement, d’autres pilotes sont venus tirer leurs épingles du jeu.

Ainsi Olivier Gauclère et Frank Lefèvre (HMC Racing) signent leur 1er podium de la saison. Première victoire pour Jean Claude Rolland (HMC Racing) lors de la course 3. Claude Chaumot (AVP) vient compléter le top 5 de la catégorie. Les prestations de ces pilotes expérimentés prouvent le niveau de pilotage en Sprint CUP by Funyo et nous montrent que rien n’est joué jusqu’au drapeau à damiers !

Dans la catégorie “Espoirs – DMA Armatures” Ewen Hachez le jeune pensionnaire de la Filière Endurance GT & Proto, confirme sa pointe de vitesse et la maîtrise absolue de sa Funyo. Il signe également les 4 meilleurs tours en course en s’octroyant 4 points supplémentaires. En remportant 3 des 4 courses du weekend, le jeune Rennais repart en tête du championnat. À tout juste 17 ans, Ethan Bernard ne cesse de progresser et de terminer ses courses avec un excellent rythme. Le travail fut payant avec une 4ème place au classement général en course 4. Le plus jeune pilote du plateau monte crescendo dans le classement et jouera très rapidement aux avants postes.

Photo Paulo Maria / DPPI

À l’issue du second meeting de la saison 2021, les cartes sont de nouveau redistribuées, Ewen Hachez (195 points) repart en tête suivi par Benoît Eveillard (176 points) et Jonathan Dessens (161 points). Maintenant, cap sur le Grand Prix d’Albi du 5 au 7 juin prochain ou nous espérons retrouver le public albigeois si passionné.