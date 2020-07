Tim Cindric (Team Penske) : “Nous sommes intéressés pour venir un jour aux 24 Heures du Mans !”

Team Penske et Acura ne vont pas continuer leur collaboration en championnat IMSA WeatherTech dans la catégorie DPi l’année prochaine. Acura l’a annoncé hier, les deux entités vont se séparer à la fin de la saison 2020, après les 12 Heures de Sebring qui ont été décalées au mois de novembre.

Le président de Team Penske, Tim Cindric se dit cependant “fier” de ce que les deux organisations ont pu accomplir au cours des trois dernières saisons. L’équipe légendaire de monoplace, particulièrement en IndyCar, et de NASCAR s’est associée à Acura, marque haut de gamme de la firme japonaise Honda, en 2018. De cette collaboration est née l’Acura ARX-05 qui a, depuis, remporté quatre victoires dans la compétition du championnat WeatherTech, ainsi que le titre DPi 2019 avec le pilote officiel Acura, Dane Cameron, et le pilote de Team Penske, Juan Pablo Montoya.

Initialement sous contrat de trois ans, ni Acura ni Penske n’ont révélé les raisons pour lesquelles ils ne poursuivaient pas leur partenariat pour une nouvelle période. “Nous sommes fiers des efforts que nos deux organisations ont déployés ensemble au cours des trois dernières saisons, mais nous n’avons tout simplement pas pu nous mettre d’accord sur la façon dont nous devrions continuer à courir à l’avenir”, a déclaré Tim Cindric à notre confrère Sportscar365.

@HPD-North American Motorsport

Acura n’a pas encore fait de commentaires sur l’avenir de son programme ARX-05, bien que Sportscar365 pense que plusieurs équipes sont en discussion avec le constructeur pour l’année prochaine.

Mike Shank, un concurrent de longue date de HPD/Acura, a déjà tenté de faire campagne avec une Acura DPi dans le championnat IMSA WeatherTech Ce dernier a refusé de commenter lorsqu’il a été demandé si Meyer Shank Racing pourrait être dans le coup pour 2021.

De son côté, Team Penske a réaffirmé sa volonté de poursuivre dans la course automobile. On sait depuis longtemps que l’objectif de Roger Penske reste de revenir aux 24 Heures du Mans comme il l’avait déclaré à l’issue des 24 Heures du Mans Virtuelles (ICI). L’écurie a participé et a été associée à des discussions avec plusieurs constructeurs de LMDh sur des programmes potentiels qui pourraient être mis en marche dès le lancement de la plateforme.

“Les courses de sport automobile ont toujours été une grande partie de l’héritage de Team Penske et nous sommes intéressés pour venir un jour aux 24 Heures du Mans avec le bon partenaire et dans les bonnes circonstances”, conclut Tim Cindric.