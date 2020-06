Roger Penske : “Gagner Le Mans est un de nos objectifs !”

Roger Penske garde toujours un œil sur les 24 Heures du Mans, une course qui lui tient à cœur. Revenir en Sarthe, en tant que patron d’écurie cette fois-ci, afin d’y viser la victoire au général, est l’un des rares objectifs qu’il reste à son équipe. (In English)

Penske Racing est présente dans diverses disciplines du sport automobile telles que le NASCAR, le Supercars australien, l’IndyCar Series ou encore l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship à travers les deux Acura ARX-05 que l’équipe engage. Ils sont d’ailleurs champions IMSA en titre aussi bien en tant qu’équipe que pilotes avec Dane Cameron et Juan Pablo Montoya. Penske Racing a couru en Formule 1 (31 Grands Prix et 1 victoire entre 1974 et 1976) et en Champ Car où l’écurie a remporté de nombreuses victoires et de nombreux titres. Elle compte pas moins de 19 victoires aux 500 Miles d’Indianapolis entre 1972 et 2019, excusez du peu !

Quelques unes des monoplaces Penske Racing ayant remporté les 500 Miles d’Indianapolis @Facebook Penske Racing

Par contre, l’écurie basée à Mooresville, Caroline du Nord, n’a pas abordé la classique française d’endurance depuis 1971 lorsque Penske a aligné une Ferrari 512M pour Mark Donohue et David Hobbs sous la bannière du NART et aux couleurs de Sunoco. Il faut savoir que Roger Penske, lui même, a pris le départ des 24 Heures du Mans en 1963 sur une Ferrari 330 TRI-LM avec Pedro Rodriguez (abandon, 10e heure, accident).

Ce week-end, le “Captain, comme il est appelé, a parlé de ses ambitions dans une interview donnée à Allan McNish lors de la diffusion des 24 Heures du Mans virtuelles alors qu’une Oreca 07 LMP2 de Team Penske était engagée sous sa bannière pour Simon Pagenaud, Ricky Taylor, Dane Cameron et Juan Pablo Montoya (27e).

“Une des choses importantes pour nous est de faire partie des plus grandes équipes que nous ayons vues dans le sport automobile“, a-t-il déclaré. “Avoir une chance de gagner au Mans est certainement un objectif pour nous. Nous avons tous besoin d’objectifs et j’ai eu beaucoup de chance au fil des ans de courir avec mes équipes et de remporter des championnats, de grandes victoires. Il y a toujours celle que vous voulez et je pense que c’est l’une des choses que Le Mans signifie pour nous en tant qu’équipe. C’est un objectif que nous voulons atteindre”.

Roger Penske, ainsi que plusieurs autres propriétaires évoluant en IMSA, dont Wayne Taylor, espèrent que le nouveau règlement commun LMDh de l’ACO et de l’IMSA leur permettra de participer à la course et de se battre pour la victoire finale. Cette possibilité pourrait se présenter dès 2022, bien que les deux organes directeurs aient indiqué qu’un retard dans le déploiement des nouvelles réglementations pourrait être possible en raison des effets de la pandémie de Coronavirus.

Le contrat actuel de l’équipe Penske avec Acura dans le cadre de l’IMSA est censé se terminer en fin d’année. La formule LMDh a suscité l’intérêt de pas mal de constructeurs, notamment de Porsche, dont Penske a remporté trois titres LMP2 en American Le Mans Series avec le programme RS Spyder.

Facebook Penske Racing

“Les règles, du moins telles qu’elles sont annoncées actuellement, pourraient nous donner une chance de revenir et peut-être de concourir”, a déclaré Roger Penske. “Ça ne va pas être facile. Il y a beaucoup de gens qui ont de l’expérience. C’est ce domaine qui est en jeu maintenant, l’expérience des pilotes et la difficulté de la tâche. Nous devons être prêts. Je suis content que nos gars découvrent à quel point c’est difficile de courir là-bas aujourd’hui (à travers les 24 Heures du Mans virtuelles, ndlr).“ En effet, son engagement le week-end dernier, uniquement avec des pilotes du monde réel, était plutôt utilisé comme un apprentissage.

“Les gars qui nous représentent chaque jour sur la piste sont des gagnants dans tout ce qu’ils font”, poursuit Roger Penske. “Aujourd’hui, vous avez des champions IndyCar et vainqueurs d’Indy 500 tandis que Dane et Ricky sont évidemment de fantastiques pilotes IMSA. Vous voulez toujours avoir votre voiture devant, mais je pense que nous apprenons. J’étais juste heureux d’être invité et le fait que nous puissions participer à cette course (virtuelle) a été un grand honneur pour moi.”