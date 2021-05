Thomas Neubauer : “Aucun regret à être passé en GT”

A 21 ans, Thomas Neubauer a quitté le monde de la monoplace pour celui du GT3 il y a deux ans. Après la Mercedes-AMG GT3 en 2019, la Lexus RC F GT3 en 2020, on retrouve cette saison le pilote parisien sur une BMW M6 GT3/Walkenhorst Motorsport en compagnie de Timo Glock et Martin Tomczyk. De quoi bien appréhender sa nouvelle monture au sein d’une écurie qui connaît parfaitement l’auto. La relation entre Thomas Neubauer, BMW et Walkenhorst est basée sur le long terme. 2021 pourrait aussi voir ses débuts aux 24 Heures du Mans.

Comment se passe votre début de saison ?

“Monza a été plutôt chaotique. Je n’avais plus roulé à Monza depuis la Formule Renault en 2018. Les qualifications étaient prometteuses avec le meilleur chrono des pilotes BMW. L’équipe a travaillé sur le rythme de course, mais la pluie a tout chamboulé. Je n’avais jamais roulé sous l’eau avec la BMW, sans compter que j’ai eu deux crevaisons en seulement six tours. Nous en avons eu trois sur toute la course, ce qui nous a mis hors du coup pour un bon résultat. Monza m’a permis de prendre de l’expérience.”

La BMW est différente de la Mercedes et de la Lexus ?

“La BMW M6 GT3 rejoint la Lexus car les deux autos sont assez imposantes. Elle a un gros moteur et pas mal d’aéro. Passer de la Mercedes à la Lexus a été plus compliqué. Même si on sent que la BMW est en fin de vie, elle a toujours du potentiel. Il est temps de passer à la M4 GT3. Par chance, Walkenhorst Motorsport connaît parfaitement la M6 GT3.”

C’est plutôt une surprise de vous retrouver chez Walkenhorst…

“J’ai appris assez tard la fin du programme Lexus, alors il a fallu rebondir. Fin 2020, Walkenhorst Motorsport m’a contacté pour me proposer un beau programme. Après les Total 24 Heures de Spa, je dois rouler en Nürburgring Endurance Series. J’ai déjà le permis A qui permet de rouler en GT3.”

Le plan est de poursuivre chez Walkenhorst en 2022…

“J’espère une relation sur le long terme avec BMW et Walkenhorst Motorsport. Le team me correspond bien.”

Votre nom figure sur la liste des engagés des 24 Heures du Mans chez JMW Motorsport. C’est toujours d’actualité ?

“Je suis toujours sur cette liste et je serai ravi de disputer la course mythique dès cette année. Je veux profiter d’être toujours Silver pour rouler au Mans.”

Le prototype fait partie des réflexions ?

“En fonction des opportunités, pourquoi pas… Maintenant, je suis focalisé sur le GT et j’ai trouvé une auto qui me correspond bien. J’ai pris de la maturité ces dernières années.”

Aucun regret d’être passé en GT ?

“Pas le moins du monde. Lors de ma deuxième année en Formule Renault, j’ai vite compris que ma carrure posait un problème pour être à l’aise dans une monoplace, alors autant rebondir en GT. Les débuts ont été tout de suite positifs avec une victoire dès ma première course à Brands Hatch avec Nico Bastian.”

Cette saison, vous pouvez compter sur deux coéquipiers très réputés. C’est aussi un avantage ?

“Timo et Martin sont vraiment top. Inutile de présenter Timo Glock qui a un palmarès qui parle pour lui. Quant à Martin Tomczyk (champion DTM 2011 sur Audi Team Phoenix, ndlr), il fait partie des pilotes qui ont développé la M6 GT3. Nous échangeons beaucoup tous les trois. On ne roule pas les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Je n’ai pas n’importe qui à mes côtés.”