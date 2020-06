Tests DTM Nürburgring : Philipp Eng (BMW) devant quatre Audi

Les moteurs ont de nouveau grondé en Europe , avec la première des quatre journée d’essais officiels sur le circuit du Nürburgring.

La moitié du contingent des pilotes 2020 était de service aujourd’hui, au volant de 5 Audi RS 5 DTM et de 4 BMW M4 DTM

Pour Audi :

Robin Frijns, Ferdinand von Habsburg, Mike Rockenfeller (ci-dessous), René Rast et Fabio Scherer

Twin Busch Audi RS 5 DTM #99 (Audi Sport Team Phoenix), René Rast

Pour BMW :

Philipp Eng, Sheldon van der Linde , Marco Wittmann, Robert Kubica

Audi et BMW avaient, faute de temps de piste, préparé longuement ces essais sur simulateurs, et ces quatre journées d’essais permettront de balayer, de vérifier et d’affiner un large éventail de paramètres :

Amortisseurs, pression des pneumatiques, suspensions, étalonnage des boîtes de vitesses et des rapports de boîte, réglages moteurs, contrôle de l’électronique, aérodynamique (hauteur de caisse, réglage de l’aileron arrière…)

Nouveautés 2020

HYLO « High Yaw Lift-Off) : Pour éviter le décollage des voitures en cas d’accident ou de tête-à-queue à haute vitesse, ce HYLO, qui combine des nouveaux montants de l’aileron arrière et une plus grande surface et un nouveau profil de celui-ci doit permettre ded’éviter un envol à la suite d’un dérapage.

Réduction des pièces en fibre de carbone au profit d’une fibre naturelle -le processus de fabrication des pièces avec cette fibre permet une consommation moindre de CO2- avec l’objectif d’avoir des débris sur la piste moins dangereux en cas de choc.

Résultats

Les Audi ont réussi un joli tir groupé, avec 4 RS 5 DTM dans le TOP 5, mais la palme du jour est revenue à la BMW M4 DTM de l’Autrichien Philipp Eng, en 1.19.203, d’extrême justesse devant l’Audi du Néerlandais Robin Frijns, qui n’est qu’à 11 millièmes de seconde de Eng, alors que le nouveau venu chez Audi, Ferdinand von Habsburg, Autrichien également comme Eng, est troisième à 108 millièmes.

L’Audi du rookie suisse Fabio Scherer a concédé un peu plus d’une seconde à Eng et Robert Kubica (BMW, ci-dessous) a fini la journée à une seconde et trois dixièmes.

Nürburgring (GER), 8th to 11th June 2020. BMW M Motorsport, DTM test days. BMW private customer team ART Grand Prix, driver Robert Kubica (POL), BMW M4 DTM

Les chronos du jour sont ici