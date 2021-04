TC France, Nogaro (Q2) : la pole pour JSB Compétition et Briché !

La deuxième qualification du Championnat de France Tourisme (TC France) est revenue à Florian Briché sur le circuit de Nogaro. Le pilote JSB Compétition a tourné en 1:35.811 sur la Peugeot 308 Racing Cup #24. Ricardo van der Ende, vainqueur de la course 1 sur la BMW M2 CS Racing/L’Espace Bienvenue, partira depuis la 1ère ligne. Le Néerlandais a concédé 0.101s au poleman.

Deux pilotes JSB Compétition suivent au classement avec Pierre-Arnaud Navarro et Fred Caprasse, tous deux en Peugeot 308 Racing Cup. A noter que Navarro sera rétrogradé de 5 places sur la grille de la course 2 suite au contact d’hier avec l’Alpine. Kévin Ropars (Peugeot 308 Racing Cup/Ropars Racing Team Motors-Legend) partira donc depuis la 2e ligne.

La 3e ligne sera partagée par Steven Palette (BMW M2 CS Racing/VSF Sports) et Xavier Guyonnet (Peugeot 308 Racing Cup/TSM Racing by GM Sport).

Julien Jacob-Cano s’est offert la pole en TCA 1 sur la Peugeot RCZ Racing Cup engagée par Runner For Ever. Deuxième pole du week-end pour Enzo Carvalhido en TCA 2 au volant de Renault Clio Cup IV. En TCA-Light, Sacha Maguet a devancé Viny Beltramelli et Jonas Venier.

