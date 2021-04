TC France, Nogaro (L2) : Guyonnet prend l’avantage

D’après le site TC France :

La deuxième séance d’essais libres du Championnat de France FFSA Tourisme a confirmé ce que l’on avait ressenti au terme de la première session de vendredi : les écarts seront très réduits pour le lancement de ce tout nouveau championnat à Nogaro !

Avec huit pilotes – représentant les trois constructeurs présents en TC – groupés en moins d’une seconde et une hiérarchie ayant sans cesse étant chamboulée lors des essais libres, le suspense devrait être de mise pour le coup d’envoi du FFSA Tourisme lors des Coupes de Pâques.

Cette fois, c’est Xavier Guyonnet (Peugeot 308 RC – TSM Racing by GM Sport) qui s’est montré le plus rapide avec un chrono de 1’37’’052. Le Néerlandais Ricardo van der Ende a rappelé qu’il n’est pas Champion de France FFSA GT (Silver Cup) en titre pour rien ! Le pilote de l’Espace Bienvenue n’a concédé que 393/1000e de seconde avec la BMW M2 CS Racing. Après avoir signé le meilleur chrono de la première séance, le Belge Fred Caprasse (Peugeot 308 RC – JSB Compétition) a pris la troisième place cette fois devant Kevin Ropars (Peugeot 308 RC – Ropars Racing Team-Motors Legend) et Steven Palette, sur la BMW M2 CS Racing de VSF Sport – Amplitude automobile. Derrière Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC – JSB Compétition), Lucas Frayssinet prenait la 7e position à 831/1000eavec l’Alpine A110 Cup de Chazel Technologie Course.

Suite à une décision prise en concertation avec la Fédération Française du Sport Automobile, SRO Motorsports Group a décidé de diviser la classe TCA en deux : on retrouvera en classe 1 les Peugeot RCZ Racing Cup et en classe 2 les Renault Clio Cup IV. Tant SRO que la FFSA démontrent ainsi leur capacité d’écoute des concurrents qui seront partie intégrante du succès de ce nouveau championnat.

En TCA1, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup – Runner For Ever) a devancé les autres RCZ de Christian Philippon (Espace Racing) et Florent Grizaud (GPA Racing) alors qu’Enzo Carvalhido (Renault Clio Cup IV – Sport Auto Racing) était le plus rapide en TCA2 devant la paire Julien Carli/Guillaume Maio, sur une Clio engagée par GM Sport.

Enfin, en TCA Light, le jeune Sacha Maguet a emmené le trio des Peugeot 208 RC devant Viny Beltramelli, qui n’a concédé que 2 gros dixièmes de seconde, et Jonas Venier, lui-même à moins de 7 dixièmes. Voilà qui promet !

Les concurrents sont prêts désormais à rentrer dans le vif du sujet avec deux journées de course distinctes comprenant une séance d’essais qualificatifs le matin et une course l’après-midi. On déterminera donc les premiers polemen dimanche de 10h à 10h20. Quelques heures plus tard, vous pourrez, suivre en direct la toute première course de l’histoire du FFSA Tourisme avec un départ à 16h15. Branchez-vous donc sur la chaîne YouTube « GT World » ou sur la page Facebook « TC France ». Lundi, rendez-vous peu avant 17h pour une deuxième course (lancée à 17h05) à suivre en direct sur les mêmes canaux.

