TC France, Magny-Cours (L1) : Guyonnet (TSM Racing by GM Sport) le plus vite

C’est à la lueur des phares que les concurrents du Championnat de France FFSA Tourisme ont pris la piste pour la première fois sur le Circuit de Nevers Magny-Cours ce vendredi soir.

Actuellement 4e du championnat, Xavier Guyonnet a bien débuté ce deuxième rendez-vous de la saison en s’offrant le meilleur chrono de cette première séance d’essais libres. La Peugeot 308 RC #11 de l’équipe TSM Racing by GM Sport a tourné en 1’50’’521, devançant ainsi les modèles similaires de Florian Briché (#24 JSB Compétition), Kevin Ropars (#49 Ropars Racing Team-Motors Legend) et Pierre-Arnaud Navarro (#34 JSB Compétition).

Les deux premières BMW M2 CS Racing se plaçaient en embuscade avec le leader du championnat Steven Palette (#18 VSF Sports – Amplitude Automobile) devant Ricardo van der Ende (#16 L’Espace Bienvenue). Avec son Alpine A110 Cup, Lucas Frayssinet (Chazel Technologie Course) prenait la 7e position.

Passant de la « petite » Peugeot 208 RC à la Peugeot 308 RC, Sacha Maguet avait tout à découvrir. Le jeune pilote de 16 ans, qui peut se targuer d’un solide palmarès en karting, faisait ses premiers tours de roues avec la voiture. Il a accumulé les kilomètres dans l’obscurité avec un 8e meilleur chrono. Également en découverte, la féminine Carla Debard (BMW M2 CS Racing #21 – Debard Automobiles by Racetivity) rentrait elle aussi dans le top 10.

Déjà en tête du championnat en TCA-1, Julien Jacob-Cano (#77 Runner For Ever) a confirmé sa mainmise dans cette catégorie des Peugeot RCZ Racing Cup face à Florent Grizaud (#7 GPA Racing) et Daniel Saunier (#45 GM Sport).

Nouveau venu en TCA-2, Adrien Penot (#71 GM Sport) a été le plus rapide parmi les Renault Clio Cup IV. Jacky Gautier (#5 Touzery Compétition) et Olivier Touzery (#59 Touzery Compétition) complétaient le top 3 d’une catégorie comprenant 6 voitures.

Enfin, après le passage de Sacha Maguet en TC et le forfait de Jonas Venier, Viny Beltramelli (#10 Ropars Racing Team – Motors Legend) a dominé la catégorie TCA Light face à Xavier Harbon (#509 GM Sport).

La deuxième séance d’essais libre débutera à 11h20 ce samedi. Elle sera suivie par la première séance d’essais qualificatifs (16h35-16h55) puis la première course, en nocturne, avec un départ à 21h25.

