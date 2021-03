L’une des particularités des courses à l’américaine est la présence de spotters qui surveillent ce qui se passe en piste et qui peuvent prévenir en temps réel les pilotes au volant.

Si à Daytona les spotters sont installés an haut du bâtiment principal face à la voie des stands, le tracé plat du Sebring International Raceway ne permet pas d’être en hauteur. Il faut donc ruser pour être le plus haut possible.