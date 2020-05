Tao Ni imagine l’Infiniti Le Mans 2030

Le projet ‘Le Mans 2030’ de Tao Ni a retenu les faveurs du jury du concours Michelin Challenge Design et on ne peut pas dire que son ‘Infiniti Le Mans 2030’ soit dans la mouvance LMDh ou Le Mans Hypercar actuelle.

“Les 24 Heures du Mans se déroulent toute la journée et par tous les temps”, déclarait Tao Ni au moment de rendre sa copie. “Je pense que c’est une formidable opportunité pour introduire le pilotage automatique dans le monde de la course. Je souhaite donner la possibilité de conduire la voiture manuellement durant la journée, puis de transformer le véhicule en activant le mode pilote automatique durant la nuit. Cela rendra la course du Mans plus incertaine, beaucoup plus exaltante et plus sûre.”

On a beau aimer l’innovation, on espère tout de même que dans 10 ans les pilotes rouleront toujours la nuit.

Afin de réduire la taille des batteries, Tao Ni a utilisé la technologie graphène avec en prime un système de changement de batterie rapide. Le design des roues s’inspire des structures atomiques. Celles-ci sont dotées d’un fil auxiliaire relié à l’intérieur du plus petit pneu, donnant de l’appui à la voiture dans les virages et une meilleure vitesse en ligne droite.