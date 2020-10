SUPER GT Suzuka : pole position pour N.Fukuzumi (Honda)

Nirei Fukuzumi s’est adjugé aujourd’hui à Suzuka sa deuxième pole position consécutive en GT500, après celle de Fuji, avec la Honda NSX-GT ARTA #8. Fukuzumi est un rookie du GT500, après avoir remporté le titre GT300 en 2019 au volant d’une Honda NSX GT3, toujours au sein de l’équipe ARTA de Aguri Suzuki.

En GT300, c’est Sena Sakaguchi qui a été le plus rapide avec la Lexus RC F GT3 du K-tunes Racing.

Cette manche de Suzuka, la sixième de la saison, a débuté avec un temps très agréable, une température de 20°C et une piste totalement sèche. En revanche, elle se déroule à huis clos, en raison de la Covid-19.

GT500

Q1 : cette première session, d’une durée de 10 minutes, a été interrompue en raison d’une sortie de piste de la Nissan GT-R Nismo #23 de Tsugio Matsuda et donc les pilotes ont eu seulement 5 minutes pour faire un temps et tenter de passer en Q2. C’est Ritoyo Miyata (Toyota GR Supra WedSsport Bandoh #19) qui était le plus véloce de cette séance en 1.45.036 et il précédait la Honda Drago Modulo Corse #64 de Hiroki Otsu et la Honda ARTA #8 de Tomoki Nojiri.

4 Honda passaient en Q2 ainsi que deux Nissan et deux Toyota GR Supra.

Q2 : Au cours de cette séance de 10 minutes, Nirei Fukuzumi a haussé le rythme et a été le seul pilote à passer sous les 1.45 en 1.44.963. Il devançait cependant de neuf centièmes de seconde seulement Takuya Izawa (Honda #64), alors que Yuji Kunimoto était troisième avec la Toyota #19. On retrouvait donc aux avant-postes les trois mêmes voitures qu’en Q1.

Fukuzumi était en Bridgestone, Izawa en Dunlop et Kunimoto en Yokohama.

La Honda Keihin Real Racing #17 de Bertrand Baguette s’est qualifiée en neuvième position et la Toyota Tom’s #36 de Sacha Fenestraz au douzième rang.

GT300

Déjà la plus rapide de la Q1 avec Morio Nitta en 1.56.459, nettement devant la concurrence, la Lexus RC F GT3 K-tunes Racing #96 a confirmé en Q2, Sena Sakaguchi établissant la pole en 1.55.838 – seul pilote sous les 1.56- et il a devancé de près de deux dixièmes la Subaru BRZ R&D Sport #61 de Hideki Yamauchi, les deux voitures étant chaussées en Dunlop.

Le troisième chrono revient à la Toyota 86 MC Advics Muta Racing #6 de Kazuyo Kotaka.

Les chronos sont https://supergt.net/results