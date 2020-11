SUPER GT, Fuji : 10 pour un titre en GT500!

La finale du SUPER GT 2020 a lieu ce week-end à Fuji, C’est la huitième manche de la saison, une saison dont le calendrier a été perturbé par le COVID-19, ce qui explique que les concurrents vont courir pour la quatrième fois de l’année sur le Fuji Speedway,

L’indécision est plus vraie que jamais dans l’attribution des titres, que ce soit en GT500 ou en GT300.

Rappelons le barème d’attribution des points :

20-15-11-8-6-5-4-3-2-1 ; 1 point supplémentaire est donné à la voiture ayant fait la pole position.

Cette ultime manche se déroulera sans handicaps de poids, tous les concurrents partant donc à armes égales.

GT500

Sur le papier, 10 voitures sur 15 peuvent être titrées. Il est évident que toutes ne partiront pas avec les mêmes chances. Cependant, pour six d’entre elles, la victoire sera synonyme de titre, quelque soit l’ordre d’arrivée de leurs rivaux :

Koudai Tsukakoshi/Bertrand Baguette (Honda NSX-GT Keihin Real Racing #17) 51 points actuellement.

Ryo Hirakawa (Toyota GR Supra GT500 Tom’s #37) 51

Ronnie Quintarelli/Tsugio Matsuda (Nissan GT-R NISMO #23) 49

Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino (Honda NSX-GT Kunimitsu #100) 49

Tomoki Nojiri/Nirei Fukuzumi (Honda NSX-GT ARTA #8) 48

Sasuya Oshima/Sho Tsuboi (Toyota GR Supra GT500 #14) 47

Une petite exception toutefois, si Oshima/Tsuboi l’emportaient, ils totaliseraient 67 points mais, si Tsukakoshi/Baguette terminaient deuxièmes et ajoutaient le point de la pole position, ils auraient également 67 points et seraient sacrés au bénéfice de leurs deux victoires à Fuji et à Motegi.

A l’exception de la Nissan qui est en Michelin, les cinq autres voitures sont en Bridgestone.

Quatre autres équipages peuvent également être titrés, mais ils vont devoir dépendre des résultas de leurs rivaux.

Yuhi Sekiguchi/Sacha Fenestraz (Toyota GR Supra GT500 Tom’s #36) ont actuellement 45 points, soit 6 de moins que les leaders. Ils doivent impérativement être sur le podium dimanche et espérer qu’un des six équipages cités plus haut ne fassent pas un bon résultat.

La situation de Yuichi Nakayama (Toyota GR Supra GT500 SARD #39) est identique à celle de Sekiguchi/Fenestraz.

Pour Yuji Tachikawa/Hiroaki Ishiura (Toyota GR Supra GT500 Zent Cerumo #38) devront obligatoirement l’emporter en espérant qu’un ou plusieurs concurrents places devant eux ne marquent pas de points précieux.

La tâche de Takuya Izawa (HONDA NSX-GT Modulo Nakajima Racing #64) sera très compliquée puisqu’il devra faire la pole position, l’emporter dimanche et compter sur une mauvaise performance de ses rivaux.

GT300

L’indécision est la même qu’en GT500, avec pas moins de 7 postulants théoriques au titre. Deux équipages semblent les mieux placés.

João De Oliveira/Kiyoto Fujinami (Nissan GT-R GT3 Kondo Racing #56) sont actuellement leaders avec 56 points devant Naoya Gamou/Togo Suginami (Mercedes-AMG GT3 Leon Racing #65), 51 points, les pilotes de la Nissan ayant de plus deux victoires à leur actif.

La menace la plus sérieuse pour ces deux équipages pourrait être la Nissan GT-R GT3 GAINER TANAX #11) de Katsuyuki Hiranaka/Hironobu Yasuda, mais qui comptent cependant 13 points de retard sur De Oliveira/Fujinami.

Faites vos jeux….