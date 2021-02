Stoffel Vandoorne (Jota) : “Je ne m’attendais pas à aimer autant l’Endurance”

Deux ans après avoir découvert les 24 Heures du Mans en LMP1 sur une BR1/SMP Racing, Stoffel Vandoorne va retrouver la classique mancelle cette année, cette fois au volant de l’Oreca 07/Jota partagée avec Tom Blomqvist et Sean Gelael. En 2021, c’est toute la campagne FIA WEC qui attend le pilote belge de 28 ans.

Le Courtraisien débute sa collaboration avec Jota en Asian Le Mans Series, de quoi trouver les sensations d’une LMP2 certainement bien différente de celle qu’il a piloté aux 24 Heures du Mans Virtuelles chez Veloce Esports.

“Dubai marquait mes débuts en LMP2”, a déclaré Stoffel Vandoorne à Endurance-Info. “Ma seule expérience dans un prototype remonte à 2019 sur la BR1 à Spa et au Mans où tout s’était bien passé. L’Oreca 07 est assez similaire même si elle est plus lente et moins puissante. Rouler ici me permet de me préparer pour le WEC. Il faut aussi que Sean et Tom prennent leurs marques dans l’auto. Certes, il y a un championnat à aller chercher, mais cela nous offre aussi la possibilité de prendre de l’expérience dans la LMP2.”

“Je connais Sean depuis pas mal de temps”, poursuit le pilote Mercedes EQ Formula E Team. “Jota m’a approché en septembre dernier pour disputer le WEC. Le but était de cumuler LMP2 et Formule E. Avec la catégorie LMDh qui va débuter, c’est le bon moment pour moi de rouler en prototype.”

Troisième des 24 Heures du Mans 2019 avec Mikhail Aleshin et Vitaly Petrov, Stoffel Vandoorne voulait revenir au Mans : “J’avais bien aimé l’expérience et la volonté de revenir était clairement là. Cependant, je ne voulais pas revenir pour revenir car je voulais une équipe qui me permette de faire quelque chose de bien au sein d’un très bon équipage. En 2020, Jota roulait déjà en gommes Goodyear contrairement aux autres qui étaient en Michelin. J’espère que cela va nous donner un petit avantage. Une chose est sûre, tout est réuni pour bien faire.”

24 Heures du Mans 2019

Les deux courses Asian Le Mans Series de Dubai ont permis à Sean Gelael et Stoffel Vandoorne de se montrer. Si le Belge a été très bon, son coéquipier indonésien doit encore progresser dans le trafic. Gelael sera épaulé par Tom Blomqvist à Abu Dhabi en fin de semaine.

“Nous avons une bonne carte à jouer avec Sean”, souligne le Belge. “C’est un très bon Silver et notre package est très bien. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à aimer autant l’Endurance. J’ai beaucoup apprécié et c’est pour cette raison que je suis là.

“Bien entendu, c’est différent de ce que je connais. Partager sa voiture est bizarre, mais il faut faire entière confiance à son coéquipier. Cela fait partie du jeu. En Endurance, le compromis est très important. Sean est très grand, Tom et moi sommes plus petits. J’avais la même chose chez SMP Racing.”

En plus de ses deux programmes, Stoffel Vandoorne a rejoint le projet MissionH24 où il retrouve son ami, Norman Nato. Par contre, les deux seront rouleront l’un contre l’autre en WEC, le Belge chez Jota, le Français chez Realteam Racing.