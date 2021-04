Steve Zacchia : ” La Ligier JS P4 est quelque chose d’hybride, à mi chemin entre un proto et une GT !”

Steve Zacchia était de retour en compétition moderne le week-end dernier à Barcelone en Ligier European Series. Il pilotait la Ligier JS P4 #34 des Les Deux Arbres avec Antoine Lepesqueux. Les deux hommes ont d’ailleurs remporté la Course 1. Nous avons rencontré le sympathique pilote suisse qui compte trois participations aux 24 Heures du Mans. Nous avons parlé Ligier, mais aussi de son autre “programme” en Classic où il pilote des Ferrari 550 Maranello…

Vous avez roulé en Ligier European Series. Comment êtes vous arrivé ici ?

« C’est Jack Leconte, le patron de Larbre Compétition avec qui j’ai roulé maintes et maintes fois, qui m’a invité à disputer cette première manche de la saison. »

Comment est cette voiture à piloter ?

« J’ai découvert l’auto en arrivant ici à Barcelone et, en plus, pendant les essais libres avec une partie en Full Course Yellow. Lors que nous avons pu rouler normalement après ce FCY, trois vis de fixation du bras de suspension avant ont cassé. On a donc dû s’arrêter pour réparer. J’ai donc découvert l’auto en qualification. Les premières sensations sont un peu étranges car c’est un proto mais cela n’en a pas l’aéro. Je ne dirais pas non plus que c’est une GT car elle n’en a pas le comportement.

Je dirais que c’est quelque chose d’hybride, un peu entre les deux, mais c’est sympa lorsqu’on est à son volant. La position dans l’habitacle fait que cela me rappelle mes années en proto. C’est quelque chose qui me plait en tout cas, j’ai de bonnes sensations. J’ai, par contre, vu qu’il ne fallait pas brusquer l’auto car sinon cela ne fonctionne pas. Comme je l’ai dit, nous avons eu des soucis en essais libres, mais pendant la Course 1, nous avons pu améliorer nos temps et arriver à la première place. »

Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI

Cela fait en plus un moment que vous n’aviez pas fait de compétition en moderne…

« Je dirais 2018 avec les Foenix de Solution F. J’ai fait quelques courses avec eux et là aussi c’était quelques chose d’hybride. Ce n’était pas une GT, pas un proto. Par contre, cela avait l’appui d’un proto.»

Y-aura-t-il d’autres courses en Ligier European Series pour vous ?

« Je ne sais pas, peut être une autre, c’est à voir ! Cela dépendra si Jack Leconte a besoin. »

Photo Frédéric Le Floc’h / DPPI

Vous êtes en parallèle toujours impliqué en Classic avec les Ferrari 550 Maranello…

« Tout à fait, je suis toujours pilote Care Racing Prodrive. J’ai piloté la 550 Maranello #2 qui a été récemment vendue aux enchères et qui a remporté les 24 Heures de Spa en 2004. J’ai roulé plusieurs fois avec car elle sortait de restauration en Italie. Elle a depuis été livrée à son nouveau propriétaire et j’ai fait une “journée découverte” avec lui. J’ai effectué quelques tours et lui ai expliqué comment cette auto fonctionne ! »

Vous avez aussi piloté la Ferrari 550 Maranello #66 des 24 Heures du Mans 2004 (châssis #08, pole position aux 24 Heures du Mans 2004 avec avec Tomáš Enge, Peter Kox et Alain Menu, 4e en GTS)…

« Tout à fait. Je l’ai eu en mains au Paul Ricard (voir photos) puis je l’ai repilotée en Autriche au Red Bull Ring pendant deux jours pour du roulage et du coaching avec le propriétaire. D’ailleurs, il roule très très bien avec cette auto. C’est une autre facette de mon métier et une approche différente de la course, avec des autos légendaires. C’est toujours plaisant de rouler avec ! »

Y’a-t-il des courses Classic à votre programme cette année ?

« Vue la situation sanitaire en Europe et dans le monde, c’est assez compliqué. Je dois rouler avec la Ferrari 550 Maranello avec laquelle j’ai gagné les Le Mans Endurance Series en 2004. Cette auto est aux Etats-Unis maintenant, on a disputé quatre course là bas l’an dernier. On aurait dû repartir sur un programme 2021 mais voilà, avec la Covid, tout est compliqué ! »

Si comme nous, vous aimez les 550 Maranello, voici une vidéo de Steve Zacchia à Spa qui devrait faire plaisir à vos oreilles :) !