Stéphane Ratel : “L’idée de relancer un championnat de Tourisme en France est séduisante”

Présent à Nogaro pour l’ouverture du Championnat de France FFSA GT 2020, Stéphane Ratel a profité du lancement de la saison pour dévoiler son nouveau projet, le TC France. Une fois n’est pas coutume, le patron-fondateur de SRO Motorsports Group sort du monde du GT pour parler Tourisme. Un nouveau challenge qui fait suite à la présence de SRO aux Etats-Unis avec le TC America (TC pour Touring Car).

Pour une fois on ne va pas parler de GT…

“Mr GT va parler de Tourisme (rire). Je dois ce nouveau projet à Laurent Gaudin, manager général du Championnat de France FFSA GT. Laurent est venu l’année passée à Watkins Glen et Las Vegas où il a vu ces petites voitures de tourisme intégrées dans un championnat comprenant trois catégories : TCR, TC, TCA. La série fonctionne bien avec une quarantaine d’autos. Laurent, qui est quelqu’un de très créatif, a émis l’hypothèse que nous pourrions avoir ce type de championnat en France. L’idée de relancer un championnat de tourisme en France est séduisante et il nous semble que le concept peut fonctionner.”

C’est tout de même osé de lancer une nouvelle série par les temps qui courent…

“Ce serait osé si nous relancions un championnat GT1 (rire). Un championnat TC est dans l’air du temps. Tout le monde regarde pour une réduction des coûts et toutes les formules économiquement bonnes sont intéressantes. Ce championnat était prévu avant de connaître la situation actuelle.”

On pouvait s’attendre à voir des autos TCR…

“Cela n’a jamais été dans l’idée même si nous n’avons rien contre les TCR car nous avons une licence pour les faire rouler aux Etats-Unis. Ce serait trop proche du GT4 niveau budget. Je pense que ce concept du TC en France peut connaître le succès. Toutes les autos existent, elles sont là et elles sont très différentes les unes des autres. Si on faisait du GT4 et du TCR, on se marcherait sur les pieds.”

SRO prend en charge le côté Balance de Performance ?

“Ce sera un copier-coller du GT4 au niveau des règles. Jacques Berger va s’occuper du programme TC en France. Les autos seront figées pour éviter l’escalade des coûts.”

On peut voir le concept se développer en dehors des frontières françaises ?

“Ce n’est pas le but de le développer en Europe. L’Allemagne a une série TCR qui fonctionne et l’Angleterre compte plusieurs championnats avec des voitures de tourisme.”

L’idée est aussi d’accentuer la filière ?

“Exactement ! Le TC France rajoute une marche supplémentaire pour passer en GT. Je le répète, le concept doit fonctionner. Rouler dans le cadre du Championnat de France FFSA GT signifie quelque chose. Je suis très content de faire revivre ce titre.”

Un mot sur le plateau du Championnat de France FFSA GT…

“Avoir 33 autos à Nogaro est magnifique. On remarque que les championnats nationaux restent forts. Nous avons pris une claque avec le GT4 European Series en passant de 40 à 19 autos. Tout s’explique par la situation actuelle. C’est une belle satisfaction de voir plus de 30 GT4 en France.”