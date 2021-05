Six constructeurs espérés dans la future catégorie GTD Pro

Chevrolet, BMW, Porsche, Lexus et Lamborghini font partie des constructeurs qui participent activement à l’élaboration du règlement final de la nouvelle catégorie GT3 pour 2022. En effet, l’année prochaine, fini le GTLM, place aux GTD Pro et GTD.

Le président de l’IMSA, John Doonan, a parlé de cette nouvelle classe lors de la manche de Mid-Ohio et a déclaré que les décisions prises sur cette nouvelle catégorie ne sont pas influencées par “un constructeur”. Il a précisé que l’IMSA a une “excellente communication” avec tous les constructeurs concernés. Cette déclaration fait suite à l’acceptation attendue de Corvette Racing (le 6e constructeur) avec une version modifiée de sa Chevrolet Corvette C8.R GTE actuelle qu’elle utilise dans la catégorie GTLM.

“Nous sommes très confiants en ce qui concerne le GTD Pro et le GTD”, a déclaré John Doonan à John Dagys, notre confrère américain de Sportscar365. “Nous avons eu une excellente communication avec toutes les marques. Nous essayons de nous assurer que nous faisons ce qu’il faut pour donner à la catégorie GTD Pro la visibilité dont elle a besoin avec les efforts des usines et les ressources que les programmes usine fournissent. En même temps, il faut s’assurer que ceux qui courent en GTD continuent à en voir la valeur. L’objectif est d’essayer de maintenir, voire de réduire les coûts. Nous travaillons en étroite collaboration avec Michelin pour le choix des pneus. Plus d’informations seront à venir sur ce sujet. Nous essayons de garder les choses aussi cohérentes que possible.”

On s’attend à ce que l’IMSA accorde une homologation nationale à la Corvette, quelque chose de similaire à ce qu’elle avait fait avec BMW dans le passé, plus récemment avec la M6 GT3 qui a couru en tant que variante GTLM en 2016-17.

“Corvette Racing a été formidable alors que nous essayons de les intégrer en GTD Pro”, a déclaré le patron de la série. “Ils ont été un acteur et un investisseur de longue date en IMSA et nous voulons évidemment les garder, mais aussi faire en sorte qu’ils atteignent leurs objectifs aussi. Les décisions ne sont pas prises en fonction d’un seul constructeur. Il s’agit de ce qui est le mieux pour le sport.”

Lorsqu’il lui a été demandé s’il s’attendait à ce que Corvette Racing soit sur la grille avec une version modifiée de sa voiture GTLM, Doonan a répondu “c’est notre espoir. C’est à eux de faire cette annonce, mais nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions de notre côté et ils ont fait la même chose du leur pour s’assurer que nous comprenions la plateforme. Les autres constructeurs veulent également qu’ils continuent. C’est du moins ce qui ressort de nos conversations. Ils veulent s’assurer qu’il y a une place pour eux.”

John Doonan a aussi déclaré que l’objectif était de maintenir l’équilibre des performances et les niveaux de puissance “aussi proches” que ce qui est actuellement vu en GTD, tout en essayant de trouver le “bon mélange” de stratification entre les deux classes. Il est entendu que cela pourrait être réalisé grâce à différentes options de pneus Michelin. Il a souligné qu’il y avait encore des discussions sur les pneus, mais a laissé entendre que cela pourrait se faire étape par étape.

La perspective de voir jusqu’à six constructeurs différents impliqués en GTD Pro l’année prochaine est une possibilité réaliste selon John Doonan. Il s’agirait d’un mélange d’équipes d’usine comme Corvette et BMW, ainsi que d’équipes soutenues par des constructeurs et des équipes “clientes” souhaitant engager des pilotes professionnels.

“Vous pourriez voir une demi-douzaine de constructeurs en Pro” poursuit John Doonan. “Et je pense que c’est probablement assez réaliste sur la base des retours que nous avons. Encore une fois, c’est à eux de faire ces annonces. Mais j’aimerais voir peut-être six constructeurs en Pro et jusqu’à dix au total, c’est le nombre actuel en GTD. L’autre chose que j’aime, c’est le fait que la spécification GT3 devient de plus en plus la voie à suivre. Nous essayons de prendre une position de leader avec notre décision et de communiquer avec tous les autres partenaires dans le monde, comme l’ACO, le WEC, le DTM, afin qu’ils sachent dans quelle direction nous allons aller. Mon espoir est que cela s’applique plus globalement, de sorte que vous pourriez potentiellement voir une convergence dans la catégorie GT également, comme nous l’avons fait en LMDh.”