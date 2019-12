Simulateur Académie Racing saison 2, inscrivez-vous !

Simulateur Académie Racing saison 2, c’est parti ! Fort d’une première belle édition qui s’est terminée par un reportage dans l’émission Turbo sur M6 le 8 décembre dernier, 2SM Pilotage et Endurance poursuivent l’aventure Simulateur Académie Racing. Le sujet tourné par M6 est à revoir ici en replay.

On ne change pas une équipe qui gagne si bien que Fred Mako (pilote officiel Porsche) sera à nouveau le capitaine de route de l’équipage. Comme lors de la première édition, la Lamera Cup sera la terrain de jeu de nos deux rookies, bien épaulés par Fred Mako.

Margot Carvalhido et Maxime Batifoulier, les deux pilotes de la saison 1, ont parfaitement rempli leur mission avec une place dans le top 15 pour leur première expérience en sport automobile au volant de la Lamera Cup alignée par BLB Simulateur Académie Racing sur le circuit de Dijon.

La Lamera c’est quoi…

Organisée depuis 2011, la Lamera Cup séduit aussi bien les pilotes débutants que les pilotes confirmés. Le championnat se rend sur de magnifiques tracés (Magny-Cours, Spa, Nogaro, Paul Ricard, Jerez, Dijon, Misano). Avec ses portes elliptiques, la Lamera jouit d’un look qui ne laisse pas indifférent. Ses 320 chevaux pour un poids de 910 kg lui permettent une belle pointe de vitesse. Les pneus de série Continental Sport Contact 5 font le plaisir des débutants. Sa boîte de vitesses séquentielle à six rapports font de la Lamera une vraie voiture de course.

Comment postuler ?

Simulateur Académie Racing cherche deux personnes (un homme, une femme).

Catégorie Homme – N’avoir jamais été licencié Compétition (2020 et antérieurement).

Catégorie Femme – Ouvert à toutes, licenciées ou non (interdit aux personnes avec une expérience importante en circuit : Licence internationale, classification FIA, participation à un championnat entier sur circuit). Lors des épreuves ou même sur la sélection des dossiers, une pondération sera faite en fonction de l’expérience des différentes candidates.

Il vous suffit de répondre aux questions ci-dessous. Un jury composé d’Endurance-Info, 2SM Pilotage, Lamera Cup et Fred Makowiecki étudiera chaque dossier (droit d’inscription de 25 euros).

Après étude des dossiers, 16 personnes (8 hommes, 8 femmes) se rendront ensuite chez 2SM Pilotage à Saint-Malo pour une ultime sélection sur simulateur sous la houlette de Félix Barré, patron de 2SM Pilotage et ingénieur en Championnat de France FFSA GT, Endurance-Info et Fred Makowiecki. A l’issue de la sélection, les deux lauréats seront ensuite formés au pilotage sur simulateur avec travail des acquisitions de données.

Les questions…

1 – A quand remonte votre passion pour les sports mécaniques ? Vous déplacez-vous sur les circuits ou rallyes ?

2 – Que pensez-vous de l’apport des simulateurs dans la préparation d’un pilote ?

3 – Pourquoi devrions-nous vous retenir vous plus qu’un(e) autre ?

4 – Dans la mesure du possible, joignez une photo de vous en rapport avec l’automobile ou les sports mécaniques.

Date limite : 16 mars 2020 minuit

Toutes les infos sont disponibles ici

Rejoignez la page Facebook Simulateur Académie Racing ici