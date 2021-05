Sarah Bovy : “La pression est là, mais elle est positive”

Dernière féminine à rejoindre l’effectif Iron Lynx en GT3, Sarah Bovy fait son retour en GT3 grâce au programme Iron Dames. C’est ce week-end au Paul Ricard que la Belge débute sur la Ferrari 488 GT3 en compagnie de Doriane Pin et Katherine Legge. De quoi retrouver ses sensations après une période sans compétition et avant de piloter un Man TFS de 1150 chevaux en Championnat de France Camions chez Lion Truck Racing.

“C’est une chance pour moi d’intégrer le programme Iron Lynx”, a déclaré Sarah Bovy à Endurance-Info. “Je n’ai jamais roulé pour ce genre de team où tout est ultra professionnel. Certes, la pression est là, mais elle est positive.”

Le programme Iron Lynx a été décidé relativement tardivement, comme le souligne l’ancienne pilote soutenue par Lamborghini Squadra Corse : “Il y avait un souci de catégorisation pour trouver une féminine classée Bronze par la FIA. J’ai passée le cap des 30 ans et, pour être honnête, j’avais un doute sur ma classification. Pour moi, l’objectif est le Paul Ricard et la Michelin Le Mans Cup. Ensuite, nous discuterons de la suite. Il faut déjà voir où je me situe.”

Sarah Bovy a l’expérience de la catégorie GT3 pour avoir roulé à plusieurs reprises dans la catégorie, notamment en Lamborghini Huracan GT3 : “J’ai piloté quelques GT3, mais la dernière fois remonte à 2017. La technologie a nettement évolué depuis cette période. Le piège est de se mettre dans une zone de confort. Trouver cette zone n’est pas très compliqué, mais c’est ensuite qu’il faut faire attention à ne pas se faire surprendre. Avoir des ingénieurs qui connaissent parfaitement l’auto est génial.”