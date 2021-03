Sacha Lehmann rejoint Team Virage en LMP3

La Filière Endurance Jean-Bernard Bouvet pourra compter sur un de ses poulains en Michelin Le Mans Cup cette saison. Le jeune Sacha Lehmann, âgé de 16 ans, rejoint Team Virage dans la série Le Mans.

L’écurie espagnole dirigée par Julien Gerbi et Philippe Gautheron fera donc confiance à la jeunesse pour piloter la Ligier JS P320 sur les circuits européens.

“Je suis très content de rejoindre Virage, c’est une équipe qui travaille bien avec laquelle je me suis entendu très rapidement”, a déclaré Sacha Lehmann. “L’équipe de Philippe et Julien a été très accueillante dès ma première journée d’essais. Avec cette bonne ambiance et cette rigueur qui règnent dans le team, je vais pouvoir progresser encore plus rapidement et être dans des conditions optimales pour aller chercher de bons résultats en Michelin Le Mans Cup. »