Ryan Hardwick en route pour les 24 Heures du Mans dès 2021 ?

Ryan Hardwick pourrait faire ses débuts aux 24 Heures du Mans dès l’année prochaine. Le pilote Bronze a reçu une invitation pour la classique française de la part de l’IMSA après avoir remporté le prix Bob Akin 2020 qui récompense le meilleur pilote Bronze ou Silver en GTD dans le cadre de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Pour rappel, l’Américain a terminé deuxième au classement final du championnat avec Patrick Long sur la Porsche 911 GT3 R #16 de Wright Motorsports. Les deux hommes, accompagnés pour l’occasion de Jan Heylen, ont remporté le week-end dernier les 12 Heures de Sebring en GTD.

“Participer aux 24 Heures du Mans est un de mes objectifs à un moment donné. Cela dépendra vraiment du type d’offres, de l’équipe, du budget et des places disponibles l’année prochaine”, a déclaré Ryan Hardwick à Sportscar365. “Je vais y réfléchir, mais la prochaine étape, c’est Le Mans, c’est un nouvel objectif. J’aimerais beaucoup le faire l’année prochaine et, en plus, avec Pat (Long, ce dernier comptant déjà 15 participations au Mans, ndlr).”

En attendant, l’homme de 40 ans devrait repartir en GTD avec Wright Motorsports en IMSA l’année prochaine, toujours associé à l’actuel pilote officiel Porsche.