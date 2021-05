ROWE Racing ressort le châssis victorieux de 2020 pour tenter la passe de deux

Vieille voiture, nouveau numéro et objectif identique. ROWE Racing va reprendre le châssis victorieux des 24 Heures du Nürburgring 2020 en fin de semaine. Cela fait 12 ans que la même équipe n’a plus gagné cette course deux années de suite. La dernière fois remonte à 2009 avec Manthey Racing. Suite à la victoire de 2020, la BMW M6 GT3 #99 était restée dans son jus de la course.

Etant donné qu’il n’est plus possible de passer commande d’un châssis neuf, le #1511, qui roule chez ROWE Racing depuis 2016, va recevoir une nouvelle livrée et le dossard #1. Nick Catsburg et Nick Yelloy, déjà de l’équipage victorieux en 2020, seront à nouveau de la partie cette semaine, avec à leurs côtés Philipp Eng et John Edwards. On retrouvera sur la #98 Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Martin Tomczyk et Connor De Phillippi.