Robert Consani (Speed Car) : “Hâte que ça commence”

Depuis 2017 et l’arrivée des GT4 en Championnat de France FFSA GT, Robert Consani a toujours terminé la saison dans le top 5, à chaque fois en compagnie de son compère et ami Benjamin Lariche. Le meilleur résultat du tandem Speed Car reste la place de vice-champion en 2017.

L’Alpine A110 GT4 a remplacé la Ginetta G55 GT4 et pour la deuxième saison consécutive, la paire Consani/Lariche va tout faire pour rafler la couronne. Pour cette campagne 2020, l’Alpine A110 GT4 ne passera pas inaperçue avec sa livrée rose.

Après une période de doute, Robert Consani est remonté à bloc : “Bien sûr, il y a eu des craintes. On ne maîtrise pas la vie de tous les jours, alors pour un amusement…”

Le tandem de la #8 a repris ses marques dans le team Speed Car de Pascal Destembert qui a fait le déplacement en équipe restreinte dans le Gers.

“Je suis content d’être là”, sourit Robert Consani. “Cela fait plaisir de voir que le plateau est bien garni et que quasiment tout le monde ait répondu présent. J’ai hâte que ça commence. Sur les essais, on ne sait pas trop qui fait quoi. Est-ce que tout le monde a la bonne BOP ? On aura une idée bien plus précise des forces en présence ici-même en août. Vu que ce que l’on peut voir à Nogaro, la saison s’annonce très disputée avec un très beau plateau.”

Quand on demande à Robert Consani qui il voit sortir du lot, sa réponse est simple : “Je pense que ce sera une année Mercedes…”

Le meilleur chrono durant les deux jours de roulage de l’Alpine A110 GT4 de Consani/Lariche a été un 1.33.332 bouclé le mardi matin. En avril 2019, Robert Consani tournait en 1.32.530 lors de la qualif’ à Nogaro.