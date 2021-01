Roar 24 : la dernière séance pour Magnussen (Cadillac)

La dernière séance d’essais libres du Roar Before the Rolex 24 est revenue à la Cadillac DPi-V.R/Chip Ganassi Racing de Kevin Magnussen. Le coéquipier de Renger van der Zande a tourné en 1:35.412, soit 40 millièmes plus vite que Mike Conway sur la Cadillac/Whelen Engineering Racing.

Nicolas Lapierre a devancé la concurrence en LMP2 au volant de l’Oreca 07/PR1 Mathiasen Motorsports. Le Français a pris le dessus sur Antonio Fuoco, qui prouve la rapidité de la Dallara P217 à Daytona. Ben Hanley (DragonSpeed) et Gabriel Aubry (Tower Motorsports) suivent au classement.

Du côté des LMP3, Oliver Askew s’est montré le plus vite sur la Ligier JS P320/Riley Motorsports en devançant l’autre Ligier de l’équipe, celle de Jeroen Bleekemolen.

Nick Tandy a placé la Corvette C8.R #4 en haut de la feuille des temps de la catégorie GTLM, devant la BMW M8 GTE de John Edwards.

Domination de la Ferrari 488 GT3/AF Corse de Marcos Gomes en GTD. Le Brésilien a pris l’ascendant sur la Lamborghini Huracan GT3/GRT de Mirko Bortolotti.

La session a été interrompue à deux reprises, une première fois suite à la sortie de l’Oreca 07/Era Motorsport de Dwight Merriman et une seconde après des soucis rencontrés par la Duqueine D08/Mühlner Motorsports de Kenton Koch.

Les chronos sont ici

Les chronos pilote par pilote sont ici