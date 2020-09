Road to Le Mans : Ugo de Wilde chez DKR Engineering

Cela fait un petit moment que Ugo de Wilde tournait au tour de la catégorie prototype et le jeune belge va avoir l’occasion de faire ses débuts en LMP3 chez DKR Engineering, et pas sur n’importe quel circuit.

Âgé d’à peine 18 ans (il les aura le 20 novembre prochain), Ugo de Wilde va troquer le baquet de sa Formule Renault pour celui d’une Duqueine D08 qu’il partagera avec Wolfgang Triller.

L’ancien pensionnaire de la FFSA Academy retrouvera une région qu’il connaît bien :” C’est ici que j’ai signé ma première pole position internationale en karting, à 12 ans seulement, lors du Trophée CIK Academy de karting. L’année suivante, j’ai décroché à nouveau la pole avec le préparateur français Frank Cancelli et remporté ma première manche lors du championnat du monde Junior X30 devant 138 pilotes. En 2017, j’ai participé ici à mon premier test officiel en F4 sur le petit circuit Bugatti sur lequel j’ai eu l’occasion de disputer ma première course voici un mois en VW Fun Cup France avec la pole, le meilleur tour en course et une victoire de catégorie à la clé.”

Cette fois, pas question de parler de Circuit Bugatti mais bien du grand circuit. De quoi lui rappeler son logement de bachelier situé à quelques encablures du MMA.

Ugo de Wilde va aussi découvrir le partage d’un baquet avec un coéquipier : “Je dois partager mon volant et je n’ai pas mon sort totalement entre les mains. Je n’aborde donc pas cette course avec une véritable ambition de résultat, mais plutôt comme une expérience unique utile pour préparer le futur. J’y vais sans aucune pression. J’essaierai toutefois bien sûr de m’y mettre en évidence lors de la séance qualificative réservée aux pilotes Silver vendredi matin et lors de mes deux relais, vendredi en fin de journée et samedi 2h30 avant le départ des 24 heures.“

Un test sur la Duqueine D08 a déjà eu durant l’été. DKR Engineering, l’équipe triple championne en Michelin Le Mans Cup, alignera deux LMP3 au Road to Le Mans.