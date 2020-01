RLR Msport met en vente une pièce de son ORECA 05 endommagée par le feu pour la bonne cause

Sans un incendie, RLR Msport pouvait espérer un deuxième succès de rang en Asian Le Mans Series dans la classe LMP2-Am. Malheureusement pour l’équipe britannique, l’ORECA 05 de John Farano, Arjun Maini et Andrew Higgins est partie en fumée au Bend, sans dommage pour John Farano, alors au volant.

Ironie du sort, l’ORECA 05 supportait les pompiers qui luttent actuellement contre les violents incendies qui sévissent en Australie. Afin de collecter des fonds pour soutenir les pompiers, RLR Msport met en vente aux enchères la plaque de l’aileron arrière de l’ORECA 05 sur eBay. La plaque a été endommagée par le feu.

L’argent récolté sera partagé d’une façon équitable entre CFS (Country Fire Service) et l’Australian Red Cross (croix rouge australienne).

« Ce fut une triste fin de notre course vers la victoire des 4 Heures du Bend, mais nous n’avons pas perdu de vue et oublié le véritable désastre causé par les incendies en Australie, a déclaré Nick Reynolds, directeur des opérations de RLR Msport. « Nos ingénieurs et notre personnel ont récupéré la plaque de l’aileron arrière endommagée par le feu et nous la vendons aux enchères avec l’appui du CFS et de l’appel lancé par l’Asian Le Mans Series afin de récolter des fonds en faveur des pompiers qui se sont mis en danger. Bien qu’un peu carbonisée, la plaque sera une superbe pièce d’exposition et nous encourageons tout le monde à faire une offre et un don. »

