Asian LMS : les photos de l’incendie de l’ORECA 05 RLR à The Bend

Lauréate des 4 Heures de Shanghai, première manche de l’Asian Le Mans Series 2019/2020, en novembre dernier, l’équipe RLR MSport a eu beaucoup moins de chance ce week-end. En effet, son ORECA 05 #59 a tout simplement pris feu pendant la course de The Bend.

Plus de peur que de mal, John Farano qui était à bord va bien et c’est bien là le plus important. Avec ses coéquipiers, Andrew Higgins et Arjun Maini, ils occupent toujours la 2e place de la catégorie LMP2 Am à 17 points de la Ligier JS P2 #52 de Rick Ware Racing.

Cependant, un gros travail attend les membres de l’écurie pour pouvoir présenter la voiture lors de la prochaine manche qui aura lieu à Sepang (Malaisie) les 14 et 15 février.

Photos Twitter de RLR