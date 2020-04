Retour sur quelques coups marketing de Pascal Witmeur

Au fil des années, le sport automobile est devenu un produit marketing. Quand on parle de marketing en sport automobile, on pense forcément à Pascal Witmeur. L’ancien pilote belge a un cerveau en ébullition 365/365 et 24/24. Revenir sur toutes ses idées reviendrait à écrire un livre complet, ce qu’on espère lire un jour. Quand on y regarde de plus près, on voit que le trublion belge est né un 1er avril… Happy Birthday Pascal ! On profite pour revenir sur quelques coups marketing qui n’étaient pas un poisson d’avril.

Saviez-vous par exemple que Pascal Witmeur a eu l’idée (qui n’est pas allée à son terme, ndlr) de faire rouler une Volvo sponsorisée par Ikea aux 24 Heures de Spa à l’époque du Tourisme, le tout avec un stand refait en meubles ? L’infatigable belge a fait rouler une Alfa Romeo aux couleurs de Claude Barzotti (oui oui Claude Barzotti). Il a d’ailleurs dû vendre le concert pour payer l’engagement de la voiture. Il y a eu aussi Plastic Bertrand, Jermaine Jackson, une Fiat Panda au Paris Dakar et bien d’autres.

L’une des idées les plus récentes était de faire rouler une BMW M6 GT3 en Blancpain GT Series Sprint aux couleurs des Diables Rouges. Maxime Martin et Marc Goossens auraient dû se partager l’auto mais les attentats perpétrés à Bruxelles ont causé un coup d’arrêt au programme. Une présentation était prévue au Heysel.

“Il faut toujours trouver un concept qui fait oublier que c’est du sport automobile”, nous a déclaré Pascal Witmeur. “Dans le cas de la BMW, les partenaires ne pensaient même plus que c’était une voiture de course. Ils ont écouté le projet car c’était axé sur les Diables Rouges et non sur la voiture en elle-même. Sur chaque idée, il faut être fort dans le concept pour provoquer un ‘wow’.”

“Lorsque nous avons fait rouler une Ferrari 333 SP aux 24 Heures du Mans, un millier de personnes ont déboursé 600 euros pour soutenir l’opération et tenter de gagner une Ferrari”, se souvient le créatif qui a longtemps officié dans le domaine de la publicité en plus de ses activités de pilote. “Je ne m’attendais pas à cela. La moitié de la Belgique était au courant de l’initiative. On en a parlé dans les journaux et à la télévision.”

L’un des gros coups de Pascal Witmeur reste d’avoir fait rouler le prince Laurent de Belgique, fils du Roi Albert II, aux 24H 2CV à Spa. L’originalité du projet résidait dans le fait d’avoir Choco Prince en partenaire. “Je savais qu’il était passionné de voiture”, sourit Pascal Witmeur. “J’avais eu la chance de le rencontrer et j’ai donc demandé s’il serait intéressé pour rouler sachant que l’argent investi par les sponsors serait remis à une oeuvre caritative. Le feu vert a été donné mais il ne fallait pas de marques d’alcool sur l’auto, ni de cigarettiers. J’ai alors pensé à Royal Canin et Choco Prince. J’ai contacté le deuxième qui a de suite dit oui, ce qui tombait bien car le prince aimait le chocolat. Bon, ça s’est un peu gâté quand le prince a demandé si ça n’allait pas être ennuyant de rouler 24 heures sans dépasser personne. Il n’avait pas compris que c’était une course. Eric van de Poele était le troisième pilote. A la fin des essais libres, le prince Laurent de Belgique a voulu faire modifier le règlement car il ne trouvait pas normal qu’on puisse le dépasser par la droite. Par la suite, il était tout excité d’avoir dépassé 40 2CV sur un tour mais il n’avait pas compris que le drapeau rouge était sorti et que tout le monde rentrait au ralenti.”

Il y a quelques années, Pascal Witmeur a eu l’idée de faire rouler une Audi R8 LMS/WRT aux Total 24 Heures de Spa avec le message ‘My Ducati runs faster’ : “J’avais vu en Blancpain GT Series un tour de circuit d’une Ducati contre une Audi R8 LMS. J’ai proposé l’idée à Stéphane Ratel qui m’a une fois de plus pris pour un fou (rires). Audi, Ducati et WRT avaient accepté mais nous avons manqué de temps pour finaliser le projet, d’autant plus que le responsable chez Ducati est parti au même moment chez Harley Davidson.”

En 2018, le génie du marketing s’était mis en tête de fêter le 70e anniversaire de Porsche aux Total 24 Heures de Spa. Son concept était de faire rouler une Porsche Cup en Group National avec des pilotes qui étaient déjà nés à la création de Porsche. Jürgen Barth et José Close avaient donné leur accord. L’idée de base était de faire rouler un équipage de pilotes tous âgés de 70 ans. “On a manqué de temps car ce concept est né quelques semaines avant l’épreuve”, nous a confié Pascal Witmeur.

Saviez-vous que Pascal Witmeur a fait rouler une Martini F3 sponsorisée par les chemins de fer belges avec le message ‘Roulez relax, prenez le train” ? N’oublions pas non plus la Porsche sponsorisée par Sega aux 24 Heures de Spa avec une publicité évolutive sur l’auto qui changeait toutes les heures, la Fiat Panda officielle aux couleurs Benetton sur le Dakar ou la BMW aux 24 Heures de Spa qui portait le message ‘Vivre libre sans tabac’, l’année où tous les cigarettiers étaient partenaires. L’année passée, il y a eu la Choupette aux Total 24 Heures de Spa.

Pascal Witmeur a encore des idées en tête : “J’ai encore envie d’un grand coup aux 24 Heures du Mans.”

Pour la petite histoire, sachez que le concept GT4 est aussi à mettre au crédit de Pascal Witmeur, c’était il y a plus de 10 ans…