Retour sur la victoire de Wayne Taylor Racing à Daytona

Wayne Taylor et Max Angelelli, copropriétaires de l’équipe Wayne Taylor Racing, étaient tout sourire en ce dimanche après midi à Daytona. En effet, l’équipe a remporté les 24 Heures de Daytona pour la 3e fois de son histoire, la 2e de suite. L’équipage de Cadillac DPi-V.R #10 composé de Renger van der Zande, Scott Dixon, Ryan Briscoe et Kamui Kobayashi a été impressionnant de régularité et de vitesse. La #10 a été la voiture la plus en vue, menant 493 des 833 tours (pour un total de 2 965,5 miles). Elle devance d’une minute et cinq secondes la Mazda Team Joest #77 et la Cadillac DPi V.R. #5.

Qualifiée en cinquième position, le rythme de la Cadillac a été impressionnant à tel point que, en dépit de certaines erreurs (direction assistée, drive through pour vitesse excessive dans les stands et surtout drive through pour Ryan Briscoe qui n’a pas respecté le feu rouge en bout de pitlane), les pilotes ont réussi à combler leur retard à chaque fois.

“C’est une victoire fantastique”, a déclaré Ryan Briscoe qui a rejoint l’équipe avant la saison 2020 après avoir passé plusieurs années chez Ford Chip Ganassi au sein du programme Ford GT. Il signe ainsi sa première victoire à Daytona. “Je me sens très privilégié de faire partie de l’équipe. Wayne Taylor a mis en place un programme d’envergure qui fonctionne toujours bien ici à Daytona car c’est la troisième victoire de l’équipe. C’est tout simplement incroyable en termes de statistiques et c’est phénoménal d’en faire partie. Des ingénieurs aux mécaniciens et à mes copilotes, tout le monde a fait un excellent travail”.

@Wayne Taylor Racing

Le Japonais Kamui Kobayashi a lui aussi été impressionnant en particulier en fin de course, alignant les tours rapides tel un métronome. “C’est fantastique de gagner pour la deuxième fois de suite à Daytona. C’est très différent de l’année dernière où nous avions eu des conditions difficiles. Cette année, elles étaient parfaites et nous nous sommes battus tout au long des 24 heures de course. La Cadillac DPi-V.R était fantastique à conduire et c’était génial de terminer la course.”

Un autre homme s’est montré très impressionnant, Renger van der Zande, celui qui connait le mieux l’équipe puisqu’il roule avec eux depuis plusieurs années en tant que titulaire. Il signe là son 2e succès de suite. “Je n’ai jamais eu une aussi bonne voiture à Daytona, ni nulle part ailleurs d’ailleurs. Nous avons mis à profit tout ce que nous avons appris l’année dernière et nous avons fait un énorme pas en avant, ce qui est très encourageant pour le reste de l’année. Nous avons eu une très bonne collaboration entre tous les pilotes et je suis tout simplement super content”.

@IMSA

Scott Dixon, qui a rejoint l’équipe pour la première fois cette année après un passage chez Ford Chip Ganassi pour les courses longue durée, gagne les 24 Heures de Daytona pour la 3e fois, même la 4e si on compte son succès en GTLM en 2018. “Faire partie de l’équipe gagnante est probablement la chose la plus difficile à faire. Nous avons connu des moments difficiles pendant la course, mais l’équipe a su rebondir grâce à une bonne stratégie et les pilotes ont travaillé dans le calme, ce qui est difficile à faire. J’ai participé à de nombreuses courses de 24 heures dans ma carrière, mais revenir de nombreux déficits que nous avons eus dans cette course a montré l’engagement absolu de l’équipe. Nous sommes réussi à rester au même rythme. Nous avons fait de gros tours et nous n’avons jamais vraiment jamais baissé en termes d’intensité. Dès le début de nos relais, nous avons signé de bon temps et, même vers la fin de la course, nos avons aligné beaucoup de tours rapides. Une chose est sûre : pour une certaine raison, cette équipe est extrêmement bonne dans des conditions fraîches. Ce week-end, c’était vraiment beaucoup comme ça. Honnêtement, la nuit a été très froide et c’est ce qui a beaucoup aidé. Nous avons conduit une voiture très similaire à celle que nous avions au Roar. Nous savions que ce n’était pas le cas d’autres concurrents. Je suis vraiment fier de faire partie de l’équipe et je dois remercier Chip Ganassi de m’avoir permis de rejoindre Wayne Taylor et Max Angelelli.“

Wayne Taylor était au comble du bonheur hier une fois la ligne d’arrivée franchie…“Je me sens au sommet du monde. Personne ne gagne cette course à lui seul, c’est une épreuve d’équipe. Faire ce que nous faisons aujourd’hui est tout à fait historique. Comme tout le monde le sait, c’est un événement très difficile à gagner et cette année a probablement été plus difficile que les autres, simplement parce que nous avions un nombre de voitures très faible, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas beaucoup de jaunes (et cela s’est confirmé avec seulement six neutralisations). J’ai gagné ici deux fois en tant que pilote (1996 et 2005) et maintenant trois fois en tant que propriétaire d’une équipe. Cinq victoires ! Cela me donne envie de gagner chaque année, pour le reste de ma vie.C’est une expérience formidable de travailler avec des gens comme Scott Dixon, que je connais, mais qui a toujours été trop timide pour lui parler et maintenant nous gagnons, donc c’est plutôt bien. Je ne peux pas non plus en dire assez sur Kamui Kobayashi et Ryan Briscoe et, bien sûr, sur Renger, qui a fait un travail exceptionnel. Je pense qu’il est le seul à avoir fait un quintuple relais pendant la nuit et c’était vraiment, vraiment impressionnant.”

@IMSA

Certaines citations sont issues de Sportscar365