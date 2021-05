Red Bull Ring : Logan Sargeant (Racing Team Turkey) impressionne et signe la pole ! !

Alors que le pilote américain est rookie en ELMS (il remplace Harry Tincknell ce week-end, ce dernier étant retenu par ses obligations Mazda en IMSA), Logan Sargeant s’est permis de signer la pole position au nez et à la barbe de tous les pilotes titulaires ! Il a réalisé son meilleur tour en 1’20”596 sur l’Oreca 07 #34 de Racing Team Turkey et s’empare aussi de la pole position de la catégorie Pro Am !

Ferdinand Habsburg, sur son circuit, termine 2e (Oreca 07 #24 Algarve Pro Racing) et confirme les bonnes performances vues ce matin. Nicolas Jamin complète le top 3 avec l’Oreca 07 #32 de United Autosports, il est de retour aux affaires après une course espagnoles difficile. L’Aurus 01 #25 de G-Drive Racing et l’Oreca 07 #41 de Team WRT sont respectivement 4e et 5e ! A noter que le champion en titre, Phil Hanson (Oreca #22 United Autosports) n’est que 8e. Onze LMP2 se trouvent dans la même seconde, cela promet une superbe course demain surtout que la météo autrichienne reste incertaine.

Laurents Hörr toujours et encore !

Le pilote allemand a encore montré tout son talent dans cette séance qualificative rendue difficile par la pluie. En dépit d’une jolie figure avant le dernier virage, Laurents Hörr s’empare de la pole position en LMP3 sur la Duqueine M30-D08 #4 de DKR Engineering. Avec son 1’28”519, il précède les deux Ligier JS P320 de United Autosports, la #2 de Wayne Boyd et la #3 de Duncan Tappy. Ces trois autos sont en moins de trois dixièmes. Les Ligier JS P320 #18 de 1 AIM Villorba Corse et #20 de team Virage complètent le top 5 !

Ferrari à la fête…

On s’y attendait même si les écarts sont plus faibles que lors des essais libres ! Ferrari est plus à l’aise que Porsche sur le tracé autrichien. Cela s’est à nouveau vu en qualifications. Alessio Rovera a encore mis tout le monde d’accord en signant le meilleur temps sur sa Ferrari 488 GTE #88 AF Corse. Il a devancé les 488 GTE #83 (Michelle Gatting), #60 (Paolo Ruberti) et #80 (Miguel Molina) d’Iron Lynx ! La première Porsche est 5e, la 911 RSR-19 #77 de Proton Competition avec Matt Campbell !

Les chronos sont ICI

Place maintenant à la course dont le départ sera donné à 11 heures demain matin !