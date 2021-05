Red Bull Ring, H+2 : G-Drive Racing en tête, Team WRT en embuscade

A mi-course, rien n’est encore fait. Pour le moment, l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing, aux mains de Nyck de Vries, est en tête avec 31 secondes d’avance, mais il faudra compter sur l’Oreca 07 #41 de Team WRT pour la victoire finale. Après un beau relais de Yifei Ye, Robert Kubica est dans la voiture.

Derrière, on trouve les deux Oreca 07 de United Autosports, la #22 devant la #32. Les deux autos se sont livrées une lutte fratricide surtout entre Phil Hanson et Manuel Maldonado. A noter le beau relais de Nicolas Jamin qui a occupé la tête pendant la 1ere heure. L’Oreca 07 #34 de Racing Team Turkey, partie de la pole position, complète le top 5. Pilotée par Charlie Eastwood, elle est en tête des Pro Am

En LMP3, les Ligier font la loi avec en tête la JS P320 #2 de Robert Wheldon qui devance la #19 de Cool Racing et les deux autos de InterEuropol Competition, la #13 (qui a reçu un Drive Through pour non respect limite de la piste) devant la #14. A noter l’accrochage entre les Ligier #20 de Team Virage et #18 de 1 AIM Villorba Corse, les deux voitures ne repartant pas.

La Ferrari 488 GTE #80 d’Iron Lynx, pilotée en ce moment par Rino Mastronardi, est la leader des GTE. Il devance la Porsche 911 RSR-19 #93 de Proton Competition (Richard Lietz) et la 488 GTE #88 AF Corse de Manu Collard qui a pourtant écopé d’un Drive Through pour non respect limite de la piste (François Perrodo).

Rien n’est joué, le peloton a été très animé pendant ces 120 premières minutes…

