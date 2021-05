Red Bull Ring (C1) : M Racing et HP Racing by Monza Garage s’imposent !

Communiqué de Presse :

Samedi 15 mai, jour de courses pour la Ligier European Series. La Ligier JS2 R #53 de M Racing et la Ligier JS P4 #23 de HP Racing by Monza Garage sortent victorieuses de la première course, caractérisée par une météo des plus incertaines. Changement radical pour la deuxième course, qui sacre sous un grand soleil la Ligier JS2 R #24 d’Orhès Racing et la Ligier JS P4 #34 de Les Deux Arbres.

Course 1 : la Ligier JS2 R #53 de M Racing et la Ligier JS P4 #23 de HP Racing by Monza Garage victorieuses

Top départ de la première course du week-end en Ligier European Series samedi 15 mai sur le Red Bull Ring en Autriche. Comme la veille lors des qualifications, les pilotes ont dû se confronter à une météo très changeante. Côté Ligier JS2 R, c’est la #53 de M Racing qui sort victorieuse de cette course après une bataille très serrée avec la #24 d’Orhès Racing. En Ligier JS P4, la #23 d’HP Racing by Monza Garage confirme ses bonnes performances depuis le début du week-end en s’emparant de la victoire dans sa catégorie.

Menaçante depuis le début de la matinée, la météo autrichienne a donné du fil à retordre aux pilotes de la Ligier European Series pour cette première course sur le Red Bull Ring. Entre tête-à-queue et glissades, la piste grasse a causé des frayeurs à plus d’un pilote. Le début de la course a été marqué par plusieurs drapeaux jaunes et deux safety cars. Cette météo capricieuse passant de la pluie au sec a toutefois permis de créer de belles batailles en piste.

Partie en pole position, la JS P4 #23 de HP Racing by Monza Garage pilotée par Alessandro Cicognani s’envole dès le départ, laissant la bataille pour la seconde place aux deux voitures de Les Deux Arbres : la #33 emmenée par Jacques Nicolet et la #34 par Patrice Lafargue. Environ 20 minutes après le début de la course, la #34 fait l’objet d’une pénalité drive through pour avoir dépassé la #33 sous safety car. Une pénalité qu’elle effectue sans toutefois respecter le règlement à la lettre, ce qui amène la direction de course à lui imposer une deuxième pénalité identique à la première. À la mi-course s’ouvre la fenêtre d’arrêts au stand : la #23 profite de la présence du deuxième safety car pour effectuer son arrêt, tandis que la #33 et la #34 restent en piste.

Un choix stratégique qui ne joue pas en faveur des voitures de Les Deux Arbres, qui effectuent leur arrêt après le départ du safety car et en perdent leur avance. La #23 d’HP Racing passe la ligne d’arrivée en tête avec Jacopo Faccioni au volant, à plus de dix secondes de la #33, talonnée par la #34. Troisième sur le podium, Patrice Lafargue, le gentleman driver et patron d’IDEC Sport, réalise une très belle performance pour ses débuts au volant de la Ligier JS P4 et dans la série. Il signe le meilleur temps en course en 1:38.055.

Les batailles sont serrées du côté des Ligier JS2 R et ce dès le départ de la course. La #24 d’Orhès Racing pilotée par Mathieu Martins vole la première place à Natan Bihel au volant de la #53 de M Racing dans le premier virage. Nicolas Beraud, parti en troisième position à bord de la #95 de CTF Performance, réalise également un très beau départ et s’empare de la deuxième place. Mais il doit rapidement céder face à Natan Bihel qui remonte ses adversaires un à un, et doit ensuite se défendre face aux assauts de Laurent Millara, pilote de la #69 de M Racing. Alors que Natan Bihel a repris la tête, sa voiture et celle de Mathieu Martins entrent en contact, causant des dégâts à l’avant de la #24. En cause, une piste grasse qui rend le pilotage délicat. Mathieu Martins en fait de nouveau les frais un peu plus tard : il glisse sur la piste et perd deux places.

Lorsque la fenêtre d’arrêts au stand s’ouvre, toutes les Ligier JS2 R s’arrêtent alors que le safety car est toujours en piste, à l’exception de la Ligier JS2 R #95 de CTF Performance. Les Ligier JS2 R bénéficient de l’arrêt au stand tardif et hors safety car des Ligier JS P4 pour mener la danse et prendre la tête du général. S’ensuit un ballet de dépassements. La #69 de M Racing est en tête de la course, suivie de la #13 de COOL Racing pilotée par Maurice Smith. Une bonne performance pour le pilote engagé cette année en Michelin le Mans Cup sur la Ligier JS P320 #69 de COOL Racing et qui découvre la Ligier JS2 R et la Ligier European Series.

À bord de la #24, Olivier Pernaut réalise une belle remontée et prend la tête de la course 25 minutes avant le drapeau à damier. Mais la #53 de M Racing revient en force sur la #13 puis sur la #69 et finit par les dépasser. Le duel pour le lead est alors à nouveau engagé entre la #53 et la #24. Si Olivier Pernaut résiste pendant plusieurs tours aux attaques de Natan Bihel, le pilote silver reste plus rapide et finit par l’emporter à moins d’un quart d’heure de l’arrivée. Il signe le meilleur temps en course de la catégorie GT en 1:40.446. La #24 d’Orhès Racing termine deuxième, suivie de la #69 de M Racing qui effectue un sans-faute tout au long de l’épreuve.

En quatrième position, la #25 d’Orhès Racing pilotée par Alain Bucher et Julien Fébreau. La #13 de COOL Racing arrive cinquième. Malgré un très bon début de course, la #95 de CTF Performance de Nicolas Beraud et Gilles Poret ne parvient pas à remonter l’écart qui s’est créé suite à leur changement de pilote en dehors de la période de safety car. L’équipage termine sixième. Victimes de sorties de piste, la #17 d’Arctic Energy emmenée par Sergey Egorov et Povilas Jankavicius et la #4 de COOL Racing avec Cédric Oltramare au volant terminent respectivement septième et huitième.

Alessandro Cicognani, HP Racing Team by Monza Garage, Ligier JS P4 #23, Vainqueur JS P4 Course 1 :

« J’ai fait un très bon départ et j’ai réussi à creuser un écart avec mes concurrents. Quand le safety car est entré en piste j’ai pris la décision de m’arrêter aux stands. Cette stratégie nous a permis de garder la tête avec le très bon relais de Jacopo. »

Jacopo Faccioni, HP Racing Team by Monza Garage, Ligier JS P4 #23, Vainqueur JS P4 Course 1 :

« Avec de la pluie et du sec, la stratégie a joué un rôle important pour cette course. Même sous la pluie je me suis super bien senti dans la voiture. Mais je me sens toujours bien dans une voiture de course ! »

Natan Bihel, M Racing, Ligier JS2 R #53, Vainqueur Course 1 Ligier JS2 R, Vainqueur JS2 R Course 1 :

« La première course était assez dure. La piste a changé de conditions en cours de course : nous avons commencé sur une piste sèche, puis il a plu, et en fin de course la piste avait séché ! Il fallait sans cesse adapter sa conduite. Mais je ne m’en suis pas trop mal sorti et j’ai réussi à conserver la tête. Mathieu [Martins] et Olivier [Pernaut] étaient très rapides. J’ai réussi à les battre lors de la première course et ils ont pris leur revanche sur la deuxième ! »

Le classement de la course est ici