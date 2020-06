Rebellion, GetSpeed, Schnitzer, Walkenhorst, TDS et Villorba au menu des nouveautés Spark de juin

Avant de nous rendre au Mans pour découvrir quelques nouveautés de l’édition 2019 de la classique mancelle, dirigeons-nous d’abord au Nürburgring pour quatre GT3 fraichement sorties des ateliers Spark

Honneur à cette Mercedes-AMG GT3 de l’équipe GetSpeed Performance (#18) qui après s’être élancée de la quatorzième position de la grille des 24 heures du Nürburgring 2019 a franchi la ligne d’arrivée en sixième position à 2 tours des vainqueurs. Mercedes emmenée par le quatuor de pilotes composé de Fabian Vettel, Philip Ellis, Luca Ludwig et Jules Szymkowiak (réf SG526)

Seconde Mercedes-AMG GT3 présentée, celle portant le #16 et également engagée sous la bannière du GetSpeed Performance. Moins chanceux que les pilotes de la #18, Renger van der Zande, Jan Seyffarth, Tristan Vautier et Kenneth Heyer ne verront pas l’arrivée et abandonneront en course. (réf SG547)

BMW n’était pas en reste sur cette édition 2019 des 24 heures du “Ring” avec des teams de renom tel que BMW Team Schnitzer et Walkenhorst Motorsport. Chez Schnitzer, avec cette BMW M6 GT3 au dossard #42, Augusto Farfus, Martin Tomczyk, Sheldon van der Linde et Timo Scheider n’iront pas au bout du double tour d’horloge. (SG561)

Il en sera de même pour cette belle M6 GT3 (#101) du Walkenhorst Motorsport avec un abandon en course pour l’équipage composé de Christian Krognes, David Pittard, Lucas Ordonez et Nicholas Yelloly. (réf SG563)

Avant de peut-être pouvoir avoir entre vos mains la miniature du Rebellion Racing vainqueur des 24 heures du Mans virtuelles des 13 et 14 juin dernier, voici au 1/43e la Rebellion R13 (Rebellion Racing #1) qui s’était elle aussi illustrée lors des dernières 24 heures du Mans en juin 2019. Neel Jani et André Lotterer, épaulés par Bruno Senna avaient échoué au pied du podium avec cette Art Car très colorée en terminant quatrièmes de la course. (réf S7901)

Belle prestation également pour François Perrodo, Matthieu Vaxiviere et Loïc Duval avec une huitième place au général au volant de l’Oreca du TDS Racing au dossard #28. C’est même la troisième position du LMP2 qui récompensera les efforts de l’équipe et de son trio de pilotes à deux tours des vainqueurs de classe. (réf S7913)

Finissons avec la Dallara de l’équipe Cetilar R.Villorba Corse (#47). L’équipage (Giorgio Sernagiotto – Andrea Belicchi – Roberto Lacorte) passera sous le damier au 18e rang du général. (réf S7924)