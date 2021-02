Quatre Mercedes-AMG GT4 pour Team AKKA-ASP

Fidèle au Championnat de France FFSA GT, Team AKKA-ASP sera à nouveau de la partie cette année sur la scène nationale GT. Quatre Mercedes-AMG GT4 seront de la partie avec de sérieuses ambitions. Trois autos seront engagées en Pro-Am, une en Silver. Deux des équipages rouleront en parallèle en GT4 European Series. Le team de Jérôme Policand met donc les petits plats dans les grands cette saison.

Inséparables depuis maintenant quatre ans, Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla rempilent pour une nouvelle campagne GT4. Le tandem a décroché trois victoires en 2020. Ils rouleront en parallèle en GT4 European Series sur la #87.

Thomas Drouet et Fabien Barthez feront cause commune cette saison sur la Mercedes-AMG GT4 #16. Les deux pilotes étaient déjà chez AKKA-ASP en 2020, mais pas dans la même voiture. Cet équipage 100% gersois a de sérieux atouts pour briller en Pro-Am.

Après l’Audi R8 LMS GT4, Simon Gachet et Eric Debard passent en Mercedes-AMG GT4 pour se partager la #81. Comme l’équipage de la #87, les deux pilotes se connaissent parfaitement.

On retrouvera un tandem inédit sur la Mercedes-AMG GT4 #88 avec Timothé Buret et Paul Evrard. Le duo, qui connaît déjà la catégorie GT4, évoluera en Silver Cup. On verra également les deux pilotes en GT4 European Series.