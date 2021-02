Quatre Aston Martin Vantage GT4 pour AGS Events

Fort d’une saison d’expérience en Aston Martin Vantage GT4, AGS Events va entamer sa quatrième saison en GT4. Comme en 2020, le team héraultais aura un double programme cette année qui passera par le Championnat de France FFSA GT et la GT4 European Series. Quatre Aston Martin seront de la partie cette année.

Champion d’Europe GT4 (Silver), Valentin Hasse-Clot roulera en FFSA GT cette saison. Le jeune pilote soutenu par Aston Martin Racing sera épaulé par Romain Leroux. Âgé de 18 ans, la nouvelle recrue arrive de la Formule 4. Assurément un tandem à surveiller en Silver Cup.

Pas de changement en Pro-Am où Nicolas Gomar et Mike Parisy, les vice-champions Pro-Am 2020 seront à nouveau associés sur la scène française.

Les deux autres Aston Martin Vantage GT4 rouleront en Am. Les deux compères Didier Dumaine et Christophe Carrière remettent le couvert cette année avec des ambitions revues à la hausse. Lauris Nauroy et Stéphane Desbrosse devaient rouler ensemble en 2020, mais la pandémie a repoussé l’échéance. 2021 va marquer les débuts du tandem.

AGS Events a débuté sa campagne d’essais avec deux journées de roulage organisées la semaine passée à Barcelone.

L’objectif de l’équipe de Nicolas Gomar est clair : ramener un quatrième titre Equipes en quatre ans de présence en FFSA GT. Les titres Silver, Pro-Am et Am sont aussi dans le viseur de AGS Events.