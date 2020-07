En 2004 et 2005, on ne parlait pas encore de GT3 et de GT4 mais bien de GT1 et GT2. Alors que le GT World Challenge Europe Powered by AWS et la GT4 European Series sont à Imola ce week-end, le FIA GT s’est rendu à deux reprises sur le tracé italien.

Il y a 16 ans, Imola marquait les débuts de la Maserati MC12 en compétition. L’année suivante, une Corvette C5-R équipée de gommes Pirelli allait s’imposer en terre italienne.

