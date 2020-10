Portimão : 24 voitures pour la finale de la saison

Communiqué de presse

Alors que les titres GT3 ont été attribués à Monza, tous les regards seront tournés vers la catégorie LMP3, pour savoir si DKR Engineering pourra être couronnée une quatrième fois d’affilée. Un total de six GT3 et dix-huit prototypes LMP3 est attendu au Portugal sur la grille de départ, ainsi que quarante huit pilotes et seize équipes représentant dix-huit pays différents du monde entier.

LMP3 : DKR Engineering poursuivra-t-elle sa domination ?

Respectivement titrés en 2019 et 2017, Laurents Hörr et Jean Glorieux sont sur le point d’ajouter à leur palmarès une deuxième couronne en Michelin Le Mans Cup. Le duo germano-belge de la Duqueine M30-D08 Nissan n°3 de DKR Engineering compte actuellement 25 points d’avance sur le reste du plateau LMP3, alors qu’un maximum de 26 sera possible à Portimão. Le samedi 31 octobre, un seul point suffira pour s’adjuger les titres 2020 des pilotes et des équipes.

Edouard Cauhaupé et Nicolas Maulini (Ligier n°37, Cool Racing) occupent la place provisoire de vice-champions avec 80 points. Les vainqueurs de Road to Le Mans visent une nouvelle victoire pour conforter cette deuxième place et conclure en beauté cette saison par un troisième succès.

Matthias Kaiser et Rory Penttinen sont troisièmes avec 64,5 points, après avoir signé jusqu’à maintenant trois podiums et une pole position. Il reste encore à la Ligier n°26 de Graff à remporter une victoire, que le duo, venu respectivement du Lichtenstein et de Finlande, pourrait remporter en terre portugaise.

Le Portugal sera représenté par Miguel Cristóvão, pilote Bronze et coéquipier du Français Alessandro Ghiretti au volant de la Ligier-Nissan de Team Virage.

GT3 : après l’attribution des titres, qui sera vainqueur au Portugal ?

La Ferrari 488 GT3 n°8 de Rino Mastronardi et Giacomo Piccini (Iron Lynx) a terminé troisième à Monza, assurant à l’équipe une avance impossible à combler de 32 points avant la manche de clôture de cette saison 2020. Ce résultat a également fait de l’Italien Mastronardi le champion GT3 de la Michelin Le Mans Cup 2020, avec 15 points d’avance sur son coéquipier et compatriote. Ayant manqué la troisième manche du Castellet, ce dernier n’a pu partager le titre.

Toutefois, avec 91 points, Piccini peut prétendre à la place de vice-champion, compte tenu de ses 17 unités d’avance sur David Perel et Michael Broniszewski (Ferrari n°74, Kessel Racing).

Vainqueurs au Castellet et à Monza, Julien Andlauer et Nicolas Leutwiler ne sont plus en course pour la deuxième place finale, mais le duo franco-suisse aura pour objectif une troisième victoire cette saison, au volant de la Porsche 911 GT3 n° 2 de Pzoberer Zürichsee by TFT.

La dernière course de 2 heures de la Michelin Le Mans Cup 2020 aura lieu le samedi 31 octobre et s’élancera à 14h50. Auparavant, les qualifications auront lieu à 10h55.

CLIQUEZ ICI pour la liste provisoire des engagés de cette sixième manche de la Michelin Le Mans Cup 2020