Porsche Carrera Cup France, Spa (L2) : Latorre prend l’avantage

Florian Latorre a pris l’avantage en Porsche Carrera Cup France à Spa-Francorchamps lors de la deuxième séance d’essais libres. Avec un meilleur chrono de 2:21.509, le pilote CLRT a tourné 93 millièmes plus vite que Ayhancan Güven (Martinet by Alméras). Marvin Klein (Martinet by Alméras), jaxon Evans (BWT Lechner Racing) et Adam Eteki (CLRT) complètent le top 5.

Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) s’est une nouvelle fois montré le plus vite en Pro-Am en devançant Sylvain Noël (Racing Technology) et Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing). CLRT s’est aussi montré à son avantage en Am grâce à François Lansard et Emil Caumes.

Les chronos sont ici