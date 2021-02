Plusieurs options à l’étude pour RWR-Eurasia

Pour ses débuts aux 24 Heures de Daytona, RWR-Eurasia peut être satisfait de sa prestation avec la 4e place en LMP2 de la Ligier JS P217 partagée par Austin Dillon, Sven Müller, Cody Ware et Salih Yoluc.

Le constructeur français, qui s’est imposé sur le Rolex 24 en 2016, n’avait qu’une seule LMP2 au départ. La nuit a causé quelques soucis avec un changement de capot arrière. L’équipe montée conjointement par Rick Ware Racing et Eurasia Motorsport a pris un capot utilisé lors des dernières 24 Heures du Mans. En panne de direction assistée durant les deux dernières heures, Cody Ware et Sven Müller n’ont pas eu la tâche facile mais la Ligier JS P217 est parvenue à conserver sa 4e place. Une semaine plus tôt, Salih Yoluc et Cody Ware terminaient la course qualificative au 8e rang de la catégorie LMP2.

Le championnat IMSA Michelin Endurance Cup figure au programme de RWR-Eurasia, à savoir Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans. Une présence en Europe n’est pas à exclure.

Pour le programme américain, l’équipe Eurasia Motorsport de Mark Goddard est basée chez Rick Ware Racing à Mooreville en Caroline du Nord.