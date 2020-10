Pierre-Brice Mena (GPX Racing) : “Encore mieux préparé que l’année passée”

Un an après son succès aux Total 24 Heures de Spa, GPX Racing est de retour dans les Ardennes belges, cette fois avec deux Porsche 911 GT3 R pour la gagne. Matt Campbell, Patrick Pilet et Mathieu Jaminet seront au volant de la #12, la #40 étant pour Romain Dumas, Thomas Preining et Louis Deletraz. Neuf ans après avoir roulé à Spa sur une Aston Martin DBRS9/Hexis Racing, l’année du meilleur résultat d’une Aston Martin sur la course, Pierre-Brice Mena a troqué le casque de pilote pour celui de team principal de GPX Racing. L’écurie de Frédéric Fatien a clairement les moyens de faire la passe de deux.

“Tout est prêt”, a déclaré Pierre-Brice Mena à Endurance-Info. “L’équipe est encore mieux préparée que l’année passée du fait de l’expérience de 2019. On a eu aussi plus de temps pour peaufiner le tout sachant qu’on a la connaissance de l’auto et du haut niveau en GT3.”

Cependant, GPX Racing devra se passer de son trio victorieux en 2019. “Nous n’avons pas le trio magique, mais nous avons d’autres atouts”, sourit Pierre-Brice Mena. “On sait que cette course est compliquée à gagner car chaque année, il y a toujours plus de monde pour gagner. GPX Racing fait confiance à la même équipe technique qu’en 2019. C’est dans l’ADN de l’écurie de faire dans la continuité. On arrive avec deux autos, ce qui fait que cela peut doubler les problèmes (rire).”

En 2011, Pierre-Brice Mena était au volant de l’Aston Martin DBRS9/Hexis Racing en compagnie de Yann Clairay et Julien Rodrigues. “On est face à deux mondes différents”, se souvient le Charentais. “En 2011, il y avait nettement moins de pilotes professionnels avec un niveau qui n’a cessé d’augmenter. La BOP est plus affinée, les GT3 sont plus performantes et surtout plus fiables. Tout cela fait que la course se joue sur de petits détails. Philippe Dumas (team principal Hexis Racing) avait fait un boulot incroyable avec une équipe redoutable lors des ravitaillements. C’est sur cette course qu’on avait pris conscience de l’importance de l’équipe.”

Blancpain Endurance Series, Spa Francorchamps, 2011. photos V-IMAGES.com/Fabre

GPX Racing travaille pour la saison 2021 qui pourrait être un copier-coller de 2020. L’équipe mise sur une arrivée aux 24 Heures du Mans avec l’espoir que la course s’ouvre aux GT3 dans un futur proche.

Les deux Porsche 911 GT3 R/GPX Racing prendront part à la Superpole en fin de journée.